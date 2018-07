Griekse bosbrand houdt koningspaar bezig

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leven "intens mee" met de slachtoffers van de bosbranden in Griekenland. Dat heeft het koningspaar dinsdag laten weten via social media.

"De hevige bosbranden in Griekenland hebben veel slachtoffers geëist. Wij leven intens mee met de slachtoffers, hun families en hen die nog in onzekerheid verkeren over het lot van hun dierbaren", lieten Willem-Alexander en Máxima weten via Facebook en Twitter. "Wij voelen ons verbonden en in gedachten zijn we bij hen. "

Het koningspaar geniet momenteel met dochters Amalia, Alexia en Ariane van de zomervakantie. Waar het gezin is, is niet bekend. Willem-Alexander en Máxima kochten een paar jaar geleden een vakantiehuis in Griekenland dat ze geregeld bezoeken. De villa ligt bij Kradini in de regio Peloponnesos.

In de buurt van de Griekse hoofdstad Athene woeden meerdere bos- en natuurbranden. Er zijn al ruim vijftig doden gevallen, meer dan 150 mensen raakten gewond.