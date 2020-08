Gravin Eloise wordt op straat vaker herkend

Gravin Eloise blijkt een typische student. Na een week proeven van het studieleven in Amsterdam is de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien dit weekeinde aan het bijkomen bij haar ouders in Den Haag. Of die ook haar was moeten doen, is niet bekend maar de op Instagram zeer actieve Eloise (18) nam even de tijd om vragen te beantwoorden van de inmiddels tot 161.000 aangegroeide schare volgers.

Ze maakte weinig woorden vuil aan de eerder in de week verschenen reportage in Weekend. Dat blad had haar maandag met studiegenoten aangetroffen rond het Museumplein en haar uitgebreid gefotografeerd, ook rokend. Een inbreuk op haar privacy vonden Constantijn en Laurentien. Hun dochter had zich er 'oncomfortabel' over gevoeld.

Op de vraag wat ze het meest irritant vindt van mensen die foto's maken, antwoordde ze nu "wanneer mensen het niet vragen, maar gewoon doen." Eloise bekende dat ze tegenwoordig op straat wordt herkend en nageroepen. Als persoon is ze veranderd en volwassen geworden door zich niet langer zorgen te maken over de mening van anderen, maar door op zichzelf te concentreren, zo vertelde ze.

De eerste week op de Amsterdamse campus van de hotelschool The Hague was goed bevallen. "Love it", liet ze weten, terwijl ze dit keer alle vragen in het Engels beantwoordde. Haar eerste indruk van de studie was dat alles wat chaotisch verliep, maar dat was te wijten aan de coronamaatregelen.

