Genomineerden Appeltjes van Oranje bekend

De twaalf genomineerden voor de Appeltjes van Oranje 2018 zijn bekend. Deze prijs van het Oranje Fonds is de belangrijkste prijs voor initiatieven die zorgen dat mensen mee kunnen en blijven doen in onze samenleving. Koningin Máxima reikt in mei de prijzen uit aan drie winnaars.

Projecten en initiatieven die in aanmerking wilden komen voor een Appeltje van Oranje, konden donderdag bij een vakjury een pitch houden. Een jury met bestuursleden van het Oranje Fonds bepaalt later wie de uiteindelijke winnaars worden. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro.

Twee projecten op Curaçao zijn genomineerd. Het gaat om de Excel Arts Academy en de We Believe Kids Foundation. Andere genomineerden zijn Buddy to Buddy uit Zutphen, het Repair Café Teylingen, De Wintertuin, het Nijmeegs productiehuis voor ouderen en verhalen en de stichtingen Netwerk voor Jou uit Veenendaal en Bretels uit Haarlem. Het Buro uit Leeuwarden, het Edense Wijknetwerk KenHem, de YETS Foundation uit Schiedam, Hart voor Zwolle en de Stichting Studeren en Werken op Maat uit Den Haag maken de twaalf genomineerden compleet.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.