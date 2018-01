Geke’s tiental uit Urk zingt jarige prinses Beatrix toe

Het Urker zangkoor ”Geke’s Tiental” heeft een liedje gemaakt ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van prinses Beatrix op woensdag 31 januari. Daarover schrijft de Stentor.

Op YouTube is te zien dat de leerlingen van het koor druk oefenen op het liedje dat is bedoeld als felicitatie en begint met de regels ”Beatrix 80 jaar: 80 rode rozen voor de prinses”.

geke

De tekst is een bewerking van een stuk dat Pierre Kartner in 1969 componeerde: „We willen haar nu zeggen: lieve prinses, dit is voor uw verjaardag alstublieft! Onze vorstin was u meer dan 30 jaar, daarom zingen wij nu met elkaar: 80 rode rozen.”

Geke’s Tiental zong in 1994 ook voor –destijds– koningin Beatrix, toen de vorstin tijdens een werkbezoek Urk aandeed.