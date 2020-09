Geen Prinsjesdag voor Oranjefans Vlemmix en Meijer

Johan Vlemmix en Oscar Meijer staan ieder jaar vol enthousiasme aan de zijlijn van Prinsjesdag om de koninklijke familie te begroeten. Oscar heeft sinds 1981 geen dag gemist, Johan zo'n twintig jaar al niet. Dit jaar ging het echter anders: door het coronavirus werd het publiek gevraagd om thuis te blijven. Oscar kroop voor de televisie, Johan ging toch naar Den Haag.

„Ik ga een reportage maken over Prinsjesdag nu er niemand in de stad is”, vertelde Johan eerder tegen het ANP. „Het is dus ook een beetje werk-technisch, maar ik vind het stiekem wel leuk dat ik er toch bij ben.” Met een miniatuur-Gouden Koets reed hij door de hofstad, om zo te zien hoe mensen de dag beleven.

Oscar vindt het onbegrijpelijk dat mensen toch naar Den Haag gingen, ondanks het dringende verzoek om thuis te blijven. „Naar het Prinsjesdagontbijt, de ridderzaal bekijken, oefeningen bijwonen. Het is voor mij echt een vakantie. Natuurlijk baal ik ervan, maar als ik het afzet tegen het grotere geheel, corona, zeg ik: niet zeuren, schouders eronder.”

Volgens Oscar is het een offer om dit jaar koning Willem-Alexander en Máxima niet te zien. „Maar we hebben dit jaar 75 jaar bevrijding gehad, dat zou heel groot gevierd gaan worden. Voor die veteranen is het een stuk erger dat ze dat hebben moeten missen. Ik kan er wel mee leven, het is het enige juiste om te doen.”