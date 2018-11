Filip en Mathilde verwelkomen Franse president

Koning Filip en koningin Mathilde hebben de Franse president Emmanuel Macron en zijn echtgenote Brigitte verwelkomd in België. De Franse president brengt een tweedaags staatsbezoek aan België, het eerste in jaren.

Macron begon aan zijn staatsbezoek met een ceremonieel welkom op het Paleizenplein in Brussel. Vervolgens sprak het koningspaar in het Koninklijk Paleis met de Franse gasten, die daarna weer snel door moesten naar het Egmontpaleis voor een ontmoeting met onder anderen de Belgische premier Charles Michel.

Maandagmiddag trekken Filip en Mathilde weer op met Emmanuel en Brigitte Macron. In Gent bezoekt het viertal het MSK (Museum voor Schone Kunsten), waar momenteel het beroemde vijftiende eeuwse schilderij 'Het Lam Gods' van de gebroeders Van Eyck wordt gerestaureerd. Maandagavond is het gezelschap weer in Brussel, voor een staatsbanket op het kasteel van Laken.

Ook dinsdag hebben Filip en Mathilde hun handen vol aan het Franse staatsbezoek. Zo reist het viertal af naar Molenbeek, naar kunstencentrum La Valle. Volgens Belga is het "op zijn minst opvallend" dat de Franse president naar de Brusselse gemeente gaat. Een aantal terroristen die verantwoordelijk waren voor de aanslagen die op 13 november 2015 in Parijs aan 130 mensen het leven kostten, kwamen uit Molenbeek. Het bezoek van Macron aan de gemeente is symbolisch en een suggestie van het Belgische koningshuis, aldus Belga. Het wordt gezien als "een goede gelegenheid om het beeld van Molenbeek enigszins bij te stellen".

Hoewel België en Frankrijk uitstekende relaties hebben, is het jaren geleden dat een Franse president op staatsbezoek ging bij de noorderburen. Het laatste officiële staatsbezoek van een Frans staatshoofd aan België dateert van 1971, toen Georges Pompidou op bezoek kwam.