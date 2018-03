Filip en Mathilde sluiten staatsbezoek aan Canada af

Het Belgische koningspaar sluit vrijdag zijn staatsbezoek aan Canada af met een druk programma in Montreal, de belangrijkste stad van de provincie Québec. Koning Filip en koningin Mathilde arriveerden daar donderdag, na een eendaags bezoek aan Toronto. Veel van de Belgische handel met Canada is geconcentreerd in de Franstalige provincie, vandaar het langere verblijf dan in het Engelstalige Ontario.

In het kielzog van het koningskoppel is een fikse delegatie meegekomen, met bijna tweehonderd vertegenwoordigers van bedrijfsleven en universiteiten. Daarnaast wordt de koning vergezeld door maar liefst vijf minister-presidenten - Geert Bourgeois, Willy Borsus, Rudi Vervoort, Rudy Demotte en Oliver Paasch, van de drie deelregeringen en van de gewesten - en door vicepremier Didier Reynders en staatssecretaris voor buitenlandse handel, Pieter De Crem.

Op de slotdag van het bezoek staan onder meer een zakenlunch, een rondetafelgesprek van wetenschappers over sociaal ondernemerschap en een bijeenkomst over wetenschappelijk samenwerking tussen België en Québec op de agenda. Ook is er een seminar over de audiovisuele industrie, alvorens de thuisreis naar Brussel wordt aanvaard.

Het koningspaar had donderdagavond op de burg Mont Royal al een ontvangst voor in Québec wonende landgenoten.