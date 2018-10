Fiji loopt uit voor Meghan en Harry

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn dinsdag met open armen ontvangen op Fiji. Tienduizenden bewoners van het eilandenrijk in de Stille Oceaan waren op de been in de hoop een glimp op te vangen van de hertog en hertogin van Sussex. Harry en Meghan brengen drie dagen door in het land.

Direct nadat hij hand in hand met zijn vrouw uit het vliegtuig stapte, inspecteerde Harry een erewacht van honderd Fijische militairen. Vervolgens stapten de Sussexes in de auto voor een korte ontmoeting met president Jioji Konrote. Langs de kant van de weg stonden duizenden mensen te zwaaien en klappen naar het paar.

Ook toen Harry en Meghan onderweg waren naar Albert Park, waar een traditionele welkomstceremonie plaatsvond, werden de twee toegejuicht door duizenden Fijiërs. De 45 minuten durende Veiqaraqaravi Vakavanua, boordevol zang en dans, werd in Albert Park bijgewoond door 15.000 toeschouwers. Harry en Meghan kregen verschillende cadeaus, waaronder een geroosterd varken en een tand van een potvis, een teken van weelde in het eilandenrijk. Harry kreeg traditiegetrouw het lokale drankje kava aangeboden. Onder luid gejuich van de aanwezigen nam de prins een slok van het mild verdovende drankje. "De hertogin en ik kijken ernaar uit velen van jullie te ontmoeten", sprak Harry na afloop van de welkomstceremonie.

Daarna stapte hij weer in de auto met zijn vrouw, dit keer richting het Grand Pacific Hotel. Daar begroetten Harry en Meghan enkele honderden inwoners vanaf het balkon, net zoals koningin Elizabeth en prins Philip dat in 1953 deden. Later die avond, tijdens het diner dat president Konrote het paar aanbood, kwam Harry in een speech terug op de balkonscène, die dertig seconden duurde. De prins zei dat het bezoek aan Fiji "bijzonder nostalgisch" was voor hem en Meghan als pasgetrouwd stel omdat zijn grootouders meermaals in het Grand Pacific Hotel verbleven.

"Over de hele wereld staat Fiji bekend om zijn natuurschoon en gastvrijheid. Wij zijn heel gelukkig dat we een deel van onze reis jullie gasten mogen zijn", zei Harry ook. Meghan maakte tijdens het diner indruk met haar kledingkeuze: een helblauwe jurk van ontwerper SAFiYAA. In de jurk, volgens Britse media een knipoog naar de vlag van Fiji, was het beginnende babybuikje van de hertogin goed te zien. Harry en Meghan verwachten in het voorjaar hun eerste kind.

Het bezoek van de hertog en hertogin van Sussex wordt in één adem genoemd met dat van Elizabeth en Philip in 1953. Een paar maanden na haar kroning ging de toen 27-jarige koningin Elizabeth met haar man naar Fiji. Ook zij werden welkom geheten met een traditionele ceremonie in Albert Park en zwaaiden de eilandbevolking toe vanaf het balkon van het Grand Pacific Hotel.