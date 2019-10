Felipe en Willem-Alexander in sneltreinvaart door Rijksmuseum

Dat een museumbezoek niet lang hoeft te duren bewezen koning Willem-Alexander en koning Felipe van Spanje donderdagmiddag in Amsterdam. Niet veel langer dan een half uur namen ze de tijd om langs de kunstwerken uit de nieuwe tentoonstelling 'Rembrandt-Velázquez. Nederlandse en Spaanse meesters' in het Rijksmuseum te lopen. Daarmee waren ze nog sneller dan het ruim ingeplande programma.

Veel tijd was er ook niet om langer te blijven. Felipes vliegtuig stond ongetwijfeld al klaar voor de terugvlucht naar Madrid en koning Willem-Alexander had nog een andere afspraak in zijn agenda. Hij werd in Zaandam verwacht voor het 40-jarig jubileum van VluchtelingenWerk Nederland.

Bij het naar buiten treden stonden de colonnes van beide koningen al klaar voor de fietstunnel van het Rijksmuseum. Na een kleine omhelzing namen beide vorsten, die het zichtbaar goed met elkaar kunnen vinden, afscheid. En zoals het een gastheer betaamt, was het koning Willem-Alexander die op de stoep nog even wachtte tot Felipe wegreed. Met een zwaai voor zijn Spaanse collega, een zwaai naar het publiek en een zwaai naar de pers stapte Willem-Alexander zijn eigen auto in, op naar de volgende klus.

Het bezoek aan het Rijksmuseum vormde het slotstuk van Felipes bliksembezoek aan Nederland. Eerder ontving Willem-Alexander Felipe op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag, waarna ze gezamenlijk in de auto van Willem-Alexander naar Amsterdam reden.

De expositie Rembrandt-Velázquez is vanaf vrijdag voor het publiek te zien.