Felicitaties stromen binnen voor jarige prinses Beatrix

Prinses Beatrix viert vrijdag haar 82e verjaardag. Op de sociale media van het Koninklijk Huis stromen de felicitaties voor de voormalige koningin binnen.

Op Facebook staat een foto van de jarige Beatrix met haar labrador Asher in de deurpost van kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, de plek waar Beatrix sinds 2014 woont. Op Twitter en op de website van het Koninklijk Huis staat een portret van de prinses die van 1980 tot 2013 koningin was.

De foto's zijn niet nieuw, ze zijn gemaakt ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag in 2018. Het Koninklijk Paleis Amsterdam koos voor een foto van een jonge Beatrix. Samen met haar vader prins Bernhard werd ze gefotografeerd op haar 18e verjaardag in het paleis.

Prinses Beatrix is nog immer actief. Onlangs nog bezocht ze met prinses Margarita Jumping Amsterdam en eerder dit jaar was ze bij de nieuwjaarsontvangsten. In december bezocht ze de Caribische eilanden Saba en Sint-Eustatius. Het bezoek aan de twee bovenwindse eilanden stond onder meer in het teken van natuurbehoud.

Komende maand gaat Beatrix weer naar Lech op wintersportvakantie met haar familie. Op dinsdag 25 februari is daar de jaarlijkse fotosessie, samen met koning Willem-Alexander, koningin Máxima, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane, prins Constantijn, prinses Laurentien en hun kinderen Eloise, Claus-Casimir en Leonore.

Beatrix: als koninklijke hoogheid nog steeds actief