Excuses hoofdredacteur Argentijns blad na opmerking over Amalia

Liliana Castaño, de hoofdredacteur van het roddelblad Caras, heeft excuses gemaakt voor opmerkingen over prinses Amalia. In een onderschrift bij een foto van de prinses en haar moeder koningin Máxima stond te lezen dat Amalia trots haar 'plus size' toonde. Die opmerking viel in Argentinië niet in goede aarde.

Castaño zegt veel respect te hebben voor de koninklijke familie, maar dat was volgens haar niet te zien op de voorkant van het meest recente nummer van Caras. Ze biedt dan ook haar "oprechte excuses" aan en zegt de affaire als een goed leermoment te beschouwen.

De foto was gemaakt tijdens de fotosessie afgelopen vrijdag in de tuin van paleis Huis ten Bosch. Argentijnse media vielen over het gebruik van het woord ‘plus-size’. Ook werden andere opmerkingen van Caras bekritiseerd. Zo schreef het blad dat de 16-jarige prinses eerder slachtoffer was van pesten, maar de onvoorwaardelijke steun heeft van haar ouders.

Eerder had adjunct-hoofdredacteur Héctor Maugeri van Caras de keuze voor de tekst verdedigd door te zeggen dat Amalia juist is gekozen als voorbeeld voor andere meisjes die worden gepest, om te laten zien dat ze zich niet hoeven te schamen.

Cover waar Amalia op staat afgebeeld als 'plus-size'-model: