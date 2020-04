Europese monarchen verrassen 'Daisy' met videoboodschappen

Koningin Margrethe is donderdag verrast door haar Europese collega's die haar via video gelukwensen hebben gestuurd voor haar tachtigste verjaardag. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat persoonlijk te doen, maar vanwege de coronacrisis moesten de geplande uitgebreide feestelijkheden in Denemarken worden afgezegd.

Met de door het Deense hof donderdagmiddag deels in een filmpje gedeelde boodschappen kreeg 'Daisy' of 'tante Daisy' zoals Margrethe wordt genoemd - naar de Engelse naam voor de bloem margriet - haar thuisgebleven gasten toch te zien. De videoboodschappen waren een verrassing, zo maakte de Spaanse koning Felipe in zijn bijdrage duidelijk.



Aan de verrassing werd meegewerkt door koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die ook met bubbels proostten op de verjaardag van Willem-Alexanders peettante, koning Harald en koningin Sonja, koning Felipe en koningin Letizia, groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa, koning Carl Gustaf en koningin Silvia en de Zweedse en Noorse kroonprinselijke paren, alsmede prins Carl Philip. De Belgische koning, die woensdag zestig jaar werd, verscheen niet in beeld, maar sprak wel een korte boodschap in.

Margrethe werd een geweldige en prettige verjaardag toegewenst, waarbij iedereen liet blijken het heel jammer te vinden vanwege de omstandigheden niet naar Denemarken te kunnen komen. "Helaas moeten we thuisblijven", aldus koning Harald. "We waren graag bij de viering geweest", zei Willem-Alexander. "Wij denken sterk aan jou", voegde de donderdag eveneens jarige groothertog Henri (65) eraan toe. "Denemarken gaat door een moeilijke tijd, net als Nederland en de rest van de wereld, maar zolang we elkaar steunen vinden we de sterkte om er doorheen te komen", aldus Willem-Alexander.