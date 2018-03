En opeens heeft Nederland er een prins bij

Door de uitspraak van de Raad van State van woensdag is het definitief: Nederland heeft een prins erbij. De zoon van prins Carlos wist zijn rechten met succes te bevechten, tegen de wil van zijn vader in.

Hugo Klynstra werd 21 jaar lang Hugo Klynstra genoemd, maar heet voortaan Zijne Koninklijke Hoogheid prins Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parme. Lid van het Nederlandse Koninklijk Huis wordt hij niet, want dat is zijn vader ook niet.

Lid van het Koninklijk Huis De Bourbon de Parme is zijn vader wel –hoofd ervan zelfs–, maar dat lidmaatschap krijgt Hugo niet automatisch. Hij is voortaan wel prins, heeft de achternaam van zijn vader en heeft het recht om als Zijne Koninklijke Hoogheid te worden aangesproken.

Met het besluit van de staatsraden kwam er een einde aan een lang juridisch gevecht. Toen Hugo Klynstra 18 was, vroeg hij de naam van zijn vader aan. Minister Van der Steur van Justitie kende dat verzoek in september 2015 toe, en later wees hij de bezwaren van de vader af: Carlos’ vaderschap is door de rechter erkend en daarmee valt zijn zoon Hugo onder het Nederlandse adelsrecht. Hoger beroep bij de Haagse rechtbank haalde niets uit. Een rechtszaak bij de Raad van State was Carlos’ laatste strohalm, maar bleek tevergeefs.

Prins Carlos, oudste zoon van prinses Irene, trouwde in 2010 met Annemarie Gualthérie van Weezel, kreeg dochters in 2012 en 2013 en werd in 2016 vader van een zoon. Zijn oudste zoon werd echter bijna twintig jaar eerder al geboren. Beide jongens hebben Carlos als eerste naam.

Opeens oma

Hugo, zijn eerste zoon, kwam op 20 januari 1997 in Nijmegen ter wereld. Carlos was toen 26, de moeder –Gitte Klynstra uit Hummelo– was 38. Toen de geboorte van hun zoon na bijna twee maanden uitlekte, kopten de kranten: ”Prinses Irene is in alle stilte oma geworden, en koningin Juliana overgrootmoeder”. Carlos verklaarde dat het „een eigen, zelfstandige beslissing” van Brigitte was om moeder te worden.

Hugo groeide op bij zijn moeder in het buitengebied van Hummelo, vlak bij het landgoed van zijn stiefopa, de graaf van Rechteren Limpurg. Op Gittes verzoek legde de Zutphense rechtbank het vaderschap na twee jaar vast, mogelijk om alimentatie af te dwingen. Carlos was niet bij de opvoeding van zijn zoon betrokken. Dat was overigens niet zíjn wens, maar Gitte wilde het niet. Hij mocht wel betalen, en deed dat ook. Brigitte wilde niet alleen zijn geld, maar kennelijk ook publiciteit: ze dook met haar kind soms in het Oostenrijkse Lech op, juist als de Oranjes daar op vakantie waren.

Prins in Parma

Volgens Carlos’ persboodschap na de geboorte van zijn zoon was het „uitgesloten” dat er „een familierechtelijke betrekking” tussen hem en het kind zou komen. Die conclusie blijkt nu voor tegenspraak vatbaar. Carlos’ poging de adellijke titel te beschermen, blijkt tevergeefs.

„Ik presenteer u de prins van Piacenza”, zei Carlos in het Italiaans, terwijl hij zijn jongste zoontje boven zijn hoofd tilde toen die in 2016 in de kathedraal van Parma werd gedoopt. En dát zoontje blijft zijn opvolger als hoofd van de dynastie, ook nu zijn oudste zijn rechten met succes heeft opgeëist.