Eloise feliciteert ouders op Instagram met huwelijksdag

Gravin Eloise heeft dinsdag in haar Instagram Story een vrolijke foto gedeeld van haar ouders prins Constantijn en prinses Laurentien. Die lieten 19 jaar geleden op 19 mei 2001 hun eerder gesloten burgerlijk huwelijk kerkelijk bevestigen in de Grote- of St Jacobskerk in Den Haag. 'In love' schreef oudste dochter Eloise, die zelf volgende maand 18 jaar wordt, erbij.

Eloise heeft deze dagen veel tijd om op sociale media actief te zijn. De school is al weken dicht, en bovendien heeft ze vorige week haar middelbareschooldiploma gehaald. Op het bericht dat ze daarover plaatste kwamen zowel positieve als haatdragende reacties binnen, maar daar wist het oudste kleinkind van prinses Beatrix goed mee om te gaan. Met zelfbeheersing vroeg ze de mensen die nare en rare opmerkingen maakten op hun woorden te letten.

Ondertussen houdt Eloise zich ook bezig met de verkoop van tweedehandskleding, zoals ze dinsdag ook liet zien op Instagram. 'Kleren versturen!!' schreef ze bij een afbeelding van een voor verzending gereed liggend pakketje. 'Ik ben weer bezig kleren te verkopen', meldde ze kort geleden al.