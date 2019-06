Elizabeth geeft Trump rondleiding door Buckingham Palace

De Britse koningin Elizabeth heeft de Amerikaanse president Donald Trump maandagmiddag in Buckingham Palace onder meer historische golfattributen van haar familie getoond. De 93-jarige vorstin deed dit tijdens een rondleiding die ze Trump gaf na een lunch in haar werkpaleis.

Ook toonde Elizabeth foto's van haar vader, George VI, en haar oom, Edward VIII, die samen in Schotland golf aan het spelen zijn. Daarnaast mocht Trump een brief lezen van George VI aan zijn vader, George V, waarin hij opschept over een potje golf dat hij had gewonnen.

Trump is zelf een fervent golfer; veel weekenden brengt hij door op zijn golfresort Mar-A-Lago in Florida. Trump zou met bovengemiddelde interesse hebben geluisterd en gelachen om de golfanekdotes, meldt persbureau Reuters.

De Britse vorstin gaf Trump tijdens zijn bezoek aan Buckingham Palace een gidsje met daarin de Amerikaanse items in de koninklijke collectie. Tot deze artefacten behoren onder meer een portret van de eerste Amerikaanse president, George Washington, en een telegram dat George VI aan de Amerikaanse generaal en latere president Eisenhower stuurde na D-Day.

Elizabeth tegen Trump: Volkeren werken samen