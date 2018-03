Elizabeth geeft Harry toestemming te trouwen

Koningin Elizabeth heeft formeel toestemming gegeven aan haar kleinzoon prins Harry om met zijn verloofde Meghan Markle te trouwen. Dit deed ze in een brief aan de Privy Council, een formeel adviesorgaan van de Britse koningin die bestaat uit hooggeplaatste politici, rechters en bisschoppen.

"Ik verklaar dat ik instem met een huwelijkse overeenkomst tussen mijn geliefde kleinzoon Prins Henry Charles Albert David van Wales en Rachel Meghan Markle", staat in de brief. Harry is tegenwoordig vijfde in de lijn van de Britse troonopvolging, na zijn vader prins Charles, zijn broer prins William en diens kinderen prins George en prinses Charlotte.

De toestemming was een formaliteit, zoals de koningin eerder al had gezegd. Ze kijkt uit naar de huwelijksvoltrekking in Windsor Castle op 19 mei.