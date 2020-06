Eerste publieke optreden prinses Beatrix sinds corona-uitbraak

Prinses Beatrix heeft woensdagmiddag de dertiende landelijke Buitenspeeldag geopend van Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. Dat deed zij bij speeltuinvereniging Baarn. Het was de eerste keer sinds de uitbraak van het coronavirus dat de prinses weer in het openbaar trad. Beatrix (82) is beschermvrouwe van Jantje Beton.

Prinses Beatrix luidde de bel van de speeltuin als beginsignaal van de Buitenspeeldag die dit jaar op meer ingetogen wijze wordt gehouden dan vorig jaar, toen er meer dan 100.000 kinderen deelnamen. In de Baarnse speeltuin was een schoolklas aanwezig die zich uitleefde op de toestellen en de bezoekende prinses regelmatig bij de activiteiten betrok.

Na haar rondgang door de speeltuin ging Beatrix in gesprek met vrijwilligers van de speeltuin over het effect van de coronacrisis op hun vereniging. Ook sprak de prinses met vertegenwoordigers van Jantje Beton en medeorganisator Nickelodeon over het belang van spelen en de Buitenspeeldag. "Gelukkig kunnen ze weer buiten spelen", had Beatrix al vastgesteld.

De prinses was op 4 maart bij de uitreiking van de Prins Friso Prijs voor het laatst officieel in het openbaar gezien. Op Koningsdag deed ze via een videoverbinding vanuit kasteel Drakensteyn mee aan de nationale toost ter ere van de 53e verjaardag van haar zoon koning Willem-Alexander.