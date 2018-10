Duitsers genieten nog na van werkbezoek

In de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland is zaterdag de rust teruggekeerd na het driedaagse werkbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Maar in lokale media en op internet ijlt de koninklijke visite nog na. „Veel dank voor het koninklijk bezoek. Het heeft ons zeer verheugd", liet minister-president Tobias Hans na afloop weten.

Volgens Saarland was de visite extra bijzonder: sinds 1914, toen de Duitse keizer langskwam, was er volgens de Staatskanselarij geen vergelijkbaar bezoek meer geweest. De groothertogelijke familie van buurland Luxemburg werd daarbij gemakshalve vergeten, want groothertog Henri was de laatste jaren een aantal malen in de Duitse bondsstaat.

En na het vertrek van het koningspaar kon ook hotel La Maison in Saarlouis een lang gekoesterd geheim onthullen. „We konden het eerder niet verklappen, maar Willem-Alexander en Máxima waren tijdens hun korte bezoek in ons hotel te gast”, aldus de gelukkige directeur, die op Instagram ook een foto plaatste met het ‘niederländische Königspaar’.

De politie van Saarland, die heel ongebruikelijk alle activiteiten rond het koninklijk bezoek op sociale media deelde, was dolblij dat koning en koningin voor vertrek vanaf het vliegveld van Saarbrücken nog even poseerden met het hele team dat hen de afgelopen dagen door de deelstaat had gereden.

„Bye, bye. We nemen afscheid van het Nederlandse koningspaar en hopen dat wij “MAXIMA(L)” half zo lang hoeven wachten op het volgende koninklijke staatsbezoek”, twitterde de Polizei Saarland. Eén Saarlandse twitteraar juichte het koninklijk bezoek toe, maar sprak tevens de wens uit in het vervolg verschoond te blijven van boven Saarland oefenende Nederlandse luchtmachtvliegtuigen „die bij ons in de lucht rellen schoppen.”