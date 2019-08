Duitse documentaires over Mathilde en Máxima al online

Twee afleveringen in een korte reeks van de ZDF over de 'nieuwe' koninginnen van Europa staan al online voordat ze op tv zijn uitgezonden. De documentaires over Mathilde van België en Máxima, die onderdeel zijn van een drieluik, zijn voor liefhebbers nu al via de website van de Duitse publieke omroep te zien. Afgelopen zaterdag werd de eerste documentaire uitgezonden, over koningin Letizia van Spanje.

Voor de serie Beroep: Koningin! werden alle drie koninginnen het afgelopen jaar bij hun werkzaamheden in binnen- en buitenland gevolgd. Op 31 augustus staat de serie in het teken van Mathilde. Zij werd onder meer gevolgd tijdens een staatsbezoek met haar man koning Filip aan Zuid-Korea. Ook werd gefilmd bij de herdenking van de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog in Ieper en bij Mathilde's bezoek aan een school in Mechelen bij een project tegen pesten. In de serie wordt aandacht besteed aan haar inzet voor de rechten van kinderen wereldwijd en is Mathilde te zien als boegbeeld op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn.

De laatste aflevering in de serie gaat over Máxima. De ZDF volgde de koningin tijdens haar VN-reis naar Bangladesh en legde vast hoe zij zich inzet om iedereen toegang te bieden tot financiële diensten. Ook was de filmmaker bij een werkbezoek dat Máxima samen met koning Willem-Alexander bracht aan Bremen. Voor de documentaire werden onder anderen staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en Javier Gónzalez Fraga, Maxima's voormalig docent economie, geïnterviewd.