Dubbel koninklijk bezoek voor National Gallery

De Britse prins Charles is woensdag met een bijzondere gast samen naar de opening van de tentoonstelling Sorolla: Spanish Master of Light over de Spaanse kunstenaar Joaquín Sorolla y Bastida gegaan. Niemand minder dan koningin Letizia van Spanje was naar de National Gallery in Londen overgekomen om hem te vergezellen.

Letizia, die voor de gelegenheid een fleurige bloemenjurk uit de kast had getrokken, werd hartelijk begroet door Charles. De Spaanse royal kreeg volgens Britse media een kus op de wang van de inmiddels 70-jarige Britse troonopvolger. In juli 2017 was de koningin voor het laatst in Groot-Brittannië, toen er voor Letizia en koning Felipe ook een onderonsje met Charles en zijn vrouw Camilla op het programma stond.

Charles is beschermheer van de National Gallery.