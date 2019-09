Drenthe presenteert zich aan koningspaar

Zuidwest-Drenthe heeft zich woensdag „heel mooi gepresenteerd”. Dat zei koning Willem-Alexander in de Grote Kerk van Meppel aan het einde van het streekbezoek dat hij samen met koningin Máxima in dit deel van de provincie aflegde.

Hij noemde Zuidwest-Drenthe het nieuwe grensgebied van de Randstad, aansluitend op Zwolle en de kop van Overijssel. „De volgende ‘frontier’”, aldus de koning. De regio staat klaar om de overloop op te vangen, maar wel met de aantekening dat de nieuwkomers het gebied moeten houden zoals het is, wist Willem-Alexander.

Streekbezoek

Hij heeft gemerkt dat de Drenten trots zijn op de eigen identiteit, trots op de hightech, maar ook trots op de rust. Bij het streekbezoek had hij van elk voorbeelden gezien.

Leefbaarheid

De Drentse commissaris van de Koning, oud-staatssecretaris Klijnsma, kon haar enthousiasme over het koninklijk bezoek moeilijk onderdrukken. „Ik hoop dat u snel weer terugkomt”, zei ze voor het afscheid. Ze was blij dat de regenbuien woensdag alleen vielen tijdens de verplaatsingen van het koninklijk gezelschap („goed voor de boeren”) en niet bij de haltes in Hoogeveen, Westerveld, De Wolden en Meppel. „Goed voor de mensen”, meende Klijnsma. Het was volgens haar mede daardoor een bezoek met een gouden randje, waar heel Drenthe trots op kon zijn.

Tijdens het streekbezoek werd in het bijzonder aandacht gegeven aan initiatieven van bewoners en ondernemers om de leefbaarheid in hun stad of dorp te behouden. Bij deze initiatieven staat een verbindende aanpak centraal.

Zo ook in de eerste halteplaats, Hoogeveen. Daar voerde het koningspaar in Grandcafé Marron gesprekken met oprichters en deelnemers van de initiatieven De Smederijen en Jong Hoogeveen.

Bij De Smederijen smeden bewoners samen plannen om de leefbaarheid in hun eigen buurt te verbeteren. Jong Hoogeveen heeft als doel kinderen gezond, veilig, schuldenvrij en succesvol te laten opgroeien, zodat zij hun weg in de samenleving en op de arbeidsmarkt kunnen vinden.

Vervolgens gingen de monarch en zijn vrouw naar GKN Fokker, één van de grootste werkgevers in de streek. Het bedrijf ontwikkelt onderdelen van composiet voor onder andere het gevechtsvliegtuig F-35. Composiet zorgt voor lichtere en duurzamere vliegtuigen en minder CO2-uitstoot.

Schaapskudde

Weids was het uitzicht op het Dwingelderveld in Westerveld. Het Dwingelderveld is het grootste natte heidegebied van West-Europa. Koning en koningin kregen er uitleg van vrijwilligers van Natuurmonumenten over natuurbehoud en het in stand houden van de biodiversiteit in het gebied.

Op de achtergrond was de schaapkudde zichtbaar die er al grazend voor zorgt dat de heide vrij blijft van ongewenste grasgroei. Het bezoek aan de heide werd direct aangegrepen om een serie foto’s van de koning en koningin te maken. Met bijzondere lichteffecten door de afwisseling van zon en donkere bewolking.

Het koningspaar bekeek ook de grote radiotelescoop aan de rand van het natuurgebied en bezocht daarna Astron, het Nederlands Instituut voor Radioastronomie. Het instituut behoort tot de top drie instituten in de wereld op het gebied van radiosterrenkunde.

Bruisend centrum

Het koningspaar maakte een korte stop in het dorp Veeningen, in de gemeente De Wolden, voor een gesprek met dorpelingen over ”Initiatiefrijk De Wolden”. In dit subsidieprogramma sluit de gemeente aan bij initiatieven uit de samenleving zelf.

In de stad Meppel, waar het bezoek eindigde, was de opgeknapte wijk Haveltermade de eerste halte. In deze wijk uit de jaren vijftig zijn de sociale woningbouw en de openbare ruimte in samenspraak met de bewoners verbeterd. Koning en koningin spraken in een buurthuis onder meer met een ouder echtpaar dat als ruim vijftig jaar in de wijk woont. Ook praatten ze met een wijkagent en met deelnemers van het project ”internationaal eetcafé” over de transformatie die Haveltermade heeft meegemaakt.

In de binnenstad van Meppel was er een ontmoeting met Meppelers die op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan het bruisend houden van het centrum. Het bezoek aan Zuidwest-Drenthe werd afgesloten in de Grote Kerk. Willem-Alexander reed als eerste –in de koninklijke blauwe Audi– het centrum van Meppel uit, gevolgd door de auto van zijn vrouw.

Koning en koningin voor streekbezoek in Meppel