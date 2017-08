Dennis levert na huwelijk stukje vrijheid in

Dennis Muhammad Abdullah, bij zijn Nederlandse vrienden en familie beter bekend als Dennis Verbaas, raakt maandag een deel van zijn vrijheid kwijt wanneer hij trouwt met prinses Aminah van de Maleisische deelstaat Johor. Voortaan bepalen traditie, protocol en het paleis een deel van zijn leven. Dennis heeft dat de afgelopen weken, sinds de bekendmaking van zijn verloving, al gemerkt.

Zo kon hij niet zelf de media te woord staan. Alle verzoeken om interviews werden afgewezen of doorgespeeld naar het Royal Press Office van de sultan. Dat regelt alle publiciteit rond het huwelijk. Media zijn niet welkom bij de plechtigheden maandag in de twee paleizen van Johor Bahru, de aan Singapore grenzende hoofdstad van de deelstaat. Wie iets van de gebeurtenissen wil volgen, is aangewezen op schermen die op twee plaatsen in de stad staan opgesteld.

Het koninklijk perskantoor verzorgde de afgelopen dagen zelf gekuiste vraaggesprekken met het aanstaande bruidspaar. Bij Dennis werd stevig ingezet op zijn overgang in 2015 naar de islam. Dit om hem aanvaardbaar te maken voor de bevolking van Johor. De sultan is immers in zijn eigen land verantwoordelijk voor het toezicht op de islam. Dan is het belangrijk dat zijn schoonzoon ook zuiver in de leer is. Dennis (28), die na zijn bekering van naam veranderde, is in elk geval ijverig aan het studeren geslagen, en voelt zich vredig en rustig in zijn nieuwe geloof.

Met ‘Tunku Tun’ Aminah (31) werd gesproken over haar verwachtingen na het huwelijk. „Het is voor het eerst dat ik niet meer thuis woon, niet bij mijn ouders en familie”, aldus de prinses. Ze vertelde dat ze meteen was aangetrokken tot de vriendelijkheid van Dennis, die ze ontmoette in een café in Maleisië. „Hij steunt me en begrijpt me goed”, aldus de enige dochter van sultan Ibrahim en zijn maandag jarige vrouw Zarith Sofiah.

Dennis had slechts lovende woorden voor zijn aanstaande echtgenote. „Ze is erg lief en gevoelig, en heeft een sterke band met haar familie zoals ik die ook heb met mijn familie in Nederland. Dennis blijft na het huwelijk werken. ,,Mijn vader heeft me altijd geleerd dat het belangrijk is hard te werken en zelf je inkomen te verdienen.