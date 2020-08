Delphine Boël stond jarenlang op zwarte lijst met terroristen

Delphine Boël belandde nadat bekend werd dat ze de mogelijke dochter was van de Belgische koning Albert op "een internationale zwarte lijst tussen terroristen en misdadigers". Dat vertelt ze aan het Canvas-programma Terzake, haar eerste interview sinds de koning-emeritus haar in januari erkende als zijn biologische dochter.

Door die zwarte lijst werd plots de bankrekening van Boël gesloten en had ze problemen met reizen. Ook haar kinderen kregen er last mee. "Mijn kinderen zijn half Amerikaans. Zij konden door die lijst later geen geld lenen, geen appartement of auto kopen. Ik kon zelfs geen spaarboekje openen voor mijn 11-jarige zoon…"

"Maar dat is niet de enige reden waarom ik dat proces startte. De belangrijkste reden was dat ik nooit wou dat mijn kinderen zouden moeten vragen van waar ze komen. Ik zou exact hetzelfde gedaan hebben als mijn vader een dierentuineigenaar of zelfs een crimineel was geweest", aldus Boël.

Ondanks de erkenning van koning Albert is de zaak voor Boël nog geen gesloten boek. "Ik ben gelukkig om te zien hoe gezond de Belgische justitie is. Maar ik moet alles nog eerst verteren. Want het was een lange weg. Het was iets dat volgens mij niet had mogen gebeuren. Ik kan niet zeggen dat ik nu al gelukkig ben."

Het hof van beroep moet het vaderschap van koning Albert nog formeel vastleggen. Dat gebeurt naar verwachting in september.