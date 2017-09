Deense prins Nikolai 18 jaar

Ook voor een royal is 18 jaar worden een mijlpaal, vandaar dat de Deense koningin Margrethe vorige week flink uitpakte voor haar oudste kleinzoon, prins Nikolai.

De achttiende verjaardag van prins Nikolai van Denemarken, graaf van Monpezat, is gevierd aan boord van het koninklijke jacht Dannebrog. Zijn oma Margrethe had de hele familie uitgenodigd voor een diner.

Nikolai William Alexander Frederik werd op 28 augustus 1999 geboren als oudste zoon van de Deense prins Joachim en zijn eerste vrouw, Alexandra Manley, gravin van Frederiksborg. Hij is zevende in de lijn van de troonopvolging.

Nikolai heeft een broertje, prins Felix (15), een halfbroer, prins Henrik (8), en een halfzus, prinses Athena (5). Henrik en Athena werden geboren uit het tweede huwelijk van prins Joachim, met Marie Cavallier.

Alexandra, de moeder van Nikolai, was ook bij het verjaardagsdiner. Enige afwezige was kroonprins Frederik, de oom van Nikolai. Hij was in het Zuid-Koreaanse Pyongyang voor een bijeenkomst van het Internationaal Olympisch Comité.

Prins Nikolai heeft zich nog niet uitgelaten over zijn toekomstplannen. Hij zit nog op Herlufsholm, een Deense kostschool ten zuiden van Kopenhagen. Nikolai krijgt vanaf zijn achttiende geen koninklijke toelage; die is voortaan alleen bestemd voor de aanstaande troonopvolger. Dat is zijn neef prins Christian (11), de oudste zoon van kroonprinses Frederik.

Een meerderjarige zoon in huis; voor prins Joachim is het nog even wennen. „Het is wonderbaarlijk hoe snel het is gegaan”, reageerde de prins op vragen.

Over de toekomst van zijn oudste zoon wilde Joachim zich niet uitlaten. „Het is belangrijk dat hij zelf mag besluiten hoe zijn toekomst eruitziet; ik wil niet dat hij zich laat beperken door een actieve rol in Denemarken”, aldus de prins. „Ik was zelf achttien toen ik ergens voor het eerst beschermheer van werd. Het staat Nikolai vrij om zo’n rol ook te accepteren, maar alleen als hij het zelf wil. Nikolais toekomst is van hem. Hij moet een eigen leven opbouwen en zijn eigen werk en weg vinden.”

Deense prins Nikolai 18 jaar