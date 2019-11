De strijd van Harry en Meghan tegen de roddelpers

Het gaat niet zo goed, gaf een emotionele Meghan vorige maand toe. Het leven in de schijnwerpers valt de vrouw van de Britse prins Harry zwaar. Continu voelt ze de hete adem van de roddelpers in de nek. Het stel slaat nu terug en daagt zijn belagers voor de rechter. Intussen bemoeien zelfs Trump en Clinton zich ermee.

Vechtend tegen haar tranen staat ze voor de camera. „Bedankt, mensen vragen niet vaak hoe het met me gaat”, antwoordt ze de interviewer. Het leven onder een vergrootglas is „achter de schermen heftig om doorheen te gaan.” Als de journalist voorzichtig concludeert: „Kan ik zeggen dat het niet echt goed gaat? Je hebt het echt moeilijk gehad?” beaamt ze dat volmondig.

In dezelfde documentaire vertelt Harry openlijk over zijn worstelingen met de media. Die doen hem denken aan de dood van zijn moeder. „Elke keer als ik een camera zie, elke keer als ik een klik hoor, elke keer dat ik een flits zie, brengt dat me meteen terug naar dat moment. Met mijn rol, met deze baan, en de druk die daarbij komt kijken, word ik helaas continu herinnerd aan die gebeurtenis.”

Het leven in de gouden kooi van het Britse koningshuis valt niet mee, ontdekte Meghan Markle nadat ze Harry anderhalf jaar terug haar jawoord gaf. „Ik wist dat het niet gemakkelijk zou zijn, maar ik had verwacht dat het er eerlijker aan toe zou gaan. Mensen zeggen dingen die niet kloppen, ook al is hun gezegd dat er geen kern van waarheid in zit.”

De hertogin van Sussex is keer op keer het mikpunt van de Britse boulevardpers. Zíj poseerde niet, zoals schoonzus Kate, een paar uur na de bevalling op naaldhakken en keurig gekapt met haar kersverse kind. Pas twee dagen later konden de fotografen hun lenzen richten op de koninklijke baby. Bewust houdt het paar de pers op afstand. Zo bleef de doop van zoontje Archie een privéaangelegenheid.

Prins Harry open over onenigheid met William

Achtervolgd

Juist dat lijkt bij de tabloids te werken als een rode lap op een stier. In ruil voor een vorstelijk inkomen uit belastinggeld moet het publiek een blik in het privéleven van de royals krijgen, vinden zij. Zo verschijnt het ene na het andere smeuïge verhaal.

De vergelijking met de in 1997 overleden Diana is al gemaakt. Harry’s 36-jarige moeder verongelukte nadat ze achtervolgd werd door fotografen. Vermoedelijk probeerde haar chauffeur de paparazzi van zich af te schudden, toen de auto met 100 kilometer per uur op een betonnen pilaar in een Parijse tunnel botste. Diana, haar vriend en de chauffeur kwamen om. Alleen haar lijfwacht overleefde het ongeluk.

Was het de schuld van de pers? De rechtbank sprak de negen mannen die achter de auto aan zaten, vrij. Reden: er was geen sprake van opzet om Diana te doden. Volgens de rechter was de botsing te wijten aan de chauffeur, die te hard reed en te veel had gedronken. Anders liep het af met een trio dat vlak bij het autowrak de zwaargewonde prinses fotografeerde. Zonder te helpen. Zij werden uiteindelijk veroordeeld tot een symbolische boete van 1 euro, omdat ze de privacy van de slachtoffers schonden.

Desondanks hebben Harry en zijn broer William de pers altijd verantwoordelijk gehouden voor de dood van hun moeder. Nu Harry’s eigen vrouw wordt belaagd door journalisten, vreest hij dat „de geschiedenis zich herhaalt.” „Ik heb mijn moeder verloren en nu zie ik mijn vrouw het slachtoffer worden van dezelfde krachten”, schreef hij vorige maand in een verklaring.

Met zoon Archie in Afrika. beeld EPA, Toby Melville

Olie op het vuur

De kleinzoon van koningin Elizabeth ziet dat de „meedogenloze campagne” van de boulevardpers het afgelopen jaar is geëscaleerd, tijdens Meghans zwangerschap en na de geboorte van hun zoon Archie. Hij verwijt de media „valse en opzettelijk denigrerende verhalen” over hen te verspreiden. Nu wil hij niet langer zwijgend aan de zijlijn staan. Het „pesten” moet stoppen. „Te lang ben ik een stille getuige geweest van Meghans lijden.”

Dat het stel nu een aantal bladen voor de rechter daagt, is uniek in Groot-Brittannië. The Sun en de Daily Mirror worden aangeklaagd omdat ze Harry’s telefoon zouden hebben gehackt en zijn voicemailberichten zouden hebben afgeluisterd. Ook de Mail on Sunday en moederbedrijf Associated Newspapers kunnen een dagvaarding verwachten. De krant publiceerde een brief van Meghan aan haar vader Thomas Markle. In de handgeschreven brief laat Meghan weten hoezeer het haar kwetst dat haar vader steeds naar de pers stapt met onjuiste verhalen.

Ook van haar eigen vader moet Meghan het dus niet hebben. Die klapte eerder al uit de school over gesprekken met zijn schoonzoon. Behalve hij gooit ook halfzus Samantha olie op het vuur. „Het is te gek voor woorden dat iemand die over de hele wereld wordt bijgestaan door peperdure bodyguards, in privévliegtuigen vliegt en bovendien miljonair is, het lef heeft om te klagen”, meent zij. Samantha, die al jaren overhoop ligt met Meghan, vindt de kritiek op haar halfzusje niet hard. „De waarheid zeggen is niet gemeen. Meghan wist precies waar ze aan begon en wat ze voor ogen had. Dat heeft ze uiteindelijk ook gekregen.”

Trump

Bijval krijgt de geplaagde hertogin vanuit het Britse parlement. Meer dan zeventig vrouwelijke volksvertegenwoordigers schaarden zich in een open brief achter de echtgenote van prins Harry. Een steunbetuiging in de strijd tegen Britse tabloids. „Als vrouwelijke parlementsleden met verschillende achtergronden staan we achter je door te stellen dat dit niet langer kan”, schrijven ze.

Ook Hillary Clinton nam het op voor Meghan. De voormalige first lady van Amerika toonde zich verbijsterd over hoe de echtgenote van prins Harry door de Britse media wordt behandeld en wil haar graag troosten, vertelde ze vorige week op BBC Radio 5. „Als moeder wil ik gewoon mijn armen om haar heen slaan”, zei de oud-presidentskandidaat. „Ik wil haar vertellen dat ze het moet volhouden, dat ze zich niet uit het veld moet laten slaan door slechte mensen. Kop op en doe wat jij denkt dat goed is.”

De Amerikaanse president Trump denkt er anders over. Volgens hem moet Meghan wat harder worden om beter om te kunnen gaan met de negatieve berichtgeving. De hertogin van Sussex neemt de kritiek „te persoonlijk” op.

Mediacode

Grote vraag is nu of het koninklijke koppel ook de rechter aan zijn zijde krijgt. In Nederland wonnen koning Willem-Alexander en koningin Máxima diverse rechtszaken. Maar daar zorgt de mediacode ervoor dat leden van het Koninklijk Huis met rust gelaten worden. Journalisten die zich daar niet aan houden, kunnen rekenen op sancties en juridische stappen.

De Britse boulevardbladen zijn overigens ook niet vergelijkbaar met het aanbod van de roddelpers in Nederland. De tabloids leven van de losse verkoop en gaan heel ver om maar te scoren met sensatie.

Harry, Meghan en Archie gaan er komende tijd even tussenuit. Het gezin neemt een time-out en viert geen Kerst met de rest van de familie op Sandringham, Elizabeths landgoed. Met z’n drieën gaan ze naar Meghans moeder in Los Angeles. In de hoop hun belagers achter zich te laten.