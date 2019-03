De prinses die van de radar verdween

Gezocht: Lalla Salma, 40 jaar, rode krullen. Laatst gezien in Montevideo, Uruguay, op 18 oktober 2017. Waar is de vrouw van de Marokkaanse koning Mohammed VI toch gebleven?

Geen spoor van Lalla Salma, toen de Britse prins Harry en zijn zwangere vrouw Meghan namens koningin Elizabeth vorige week Marokko bezochten. Bij hun ontmoeting met koning Mohammed en zijn 15-jarige zoon, kroonprins Moulay Hassan, schoven twee prinsessen in lange gewaden aan: zussen van de koning. Waar zijn echtgenote –áls ze dat nog is– zich bevindt? Het paleis houdt de lippen stijf op elkaar.

Ook een week eerder, bij het staatsbezoek van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia, liet Lalla Salma haar gezicht niet zien. Ze was de grote afwezige zowel bij de ontvangst op de luchthaven van Rabat als bij het galadiner in het paleis dat de Marokkaanse vorst zijn Spaanse collega en diens eega aanbood.

Lalla Salma was juist de eerste vrouw van een Marokkaanse koning die in de openbaarheid verscheen. Een unicum was het dat het hof hun huwelijk op 21 maart 2002 bekendmaakte en zelfs foto’s van het stel vrijgaf. Niet minder bijzonder was dat de bruid een burgermeisje was en had gewerkt als ICT’er. En ze kreeg de titel prinses, eveneens een breuk met de traditie.

Ziekenhuisfoto

Als vrouw van de koning verscheen Lalla Salma veel in de publiciteit. Zonder hoofddoek. Regelmatig vertegenwoordigde ze haar man in het buitenland. Zo reisde ze in 2013 alleen af naar Amsterdam om van de partij te zijn bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

Anderhalf jaar geleden veranderde dat alles. Haar laatste publieke optreden was bij een conferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie in Uruguay. Daarna verdween de vrouw van de koning, zonder enige uitleg. De geruchtenmachine kwam pas in februari vorig jaar echt op gang, toen het hof een foto vanuit een Parijs’ ziekenhuis verspreidde – zeer ongebruikelijk. De koning, die net een hartoperatie had ondergaan, lag breed lachend onder de witte lakens. Rond zijn bed broer, zussen, zoon en dochter. Vrouwlief ontbrak.

Waar zij is? Het hof zwijgt in alle talen. Marokkaanse media mijden het mysterie. De Spaanse pers speculeert volop over een scheiding. Roddelbladen schrijven dat ze op een Grieks eiland zit. Al die tijd lijkt nog geen socialemediagebruiker haar te hebben gesignaleerd.

Een jaar na de merkwaardige ziekenhuisfoto weet de wereld nog altijd niet waar Lalla Salma is. En zolang het Marokkaanse koningshuis daar geen duidelijkheid over geeft, zullen alle mogelijke theorieën de ronde blijven doen.