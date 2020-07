Charles feliciteert afgestudeerde luchtvaartcadetten

Prins Charles heeft donderdag de Graduation Ceremony van de Queen's Squadron op het RAF College in Cranwell bijgewoond. Op sociale media deelt Clarence House beelden van de ceremonie.

De school in Cranwell was de eerste luchtvaartacademie ter wereld en leidt al sinds jaar en dag de volgende generatie Britse luchtvaartofficieren en -personeel op. Charles begon zijn carrière bij de luchtmacht zelf in maart 1971 toen hij een lessen op de school in Cranwell volgde.

Tijdens de ceremonie inspecteerde Charles de troepen en gaf hij de best presterende cadetten van iedere klas een prijs. "Ik wens ieder van jullie alleen maar succes en geluk als jullie beginnen met de toekomstige service die jullie aan ons land zullen gaan leveren", zei Charles tegen de afgestudeerde studenten. "We hebben veel geluk dat jullie er voor ons zijn."

De laatste keer dat Charles een bezoek bracht aan de school in Cranwell was in 2008 toen hij de Wings Graduation Ceremony van zijn zoon William bijwoonde.

