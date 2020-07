Camilla voor het eerst met mondkapje in openbaar

Camilla, de hertogin van Cornwall, heeft dinsdag voor het eerst in het openbaar een mondkapje gedragen. De echtgenote van prins Charles deed dat voor haar bezoek aan de National Gallery in het centrum van Londen.

Camilla, die gekleed ging in een marineblauwe jurk, had haar masker waarop pauwenveren staan vermoedelijk afgestemd op haar kledij. Ze volgt daarmee het voorbeeld van koningin Mathilde van België die de afgelopen weken al vaker haar mondkapje afstemde op de kleding die ze droeg.

In de National Gallery had Camilla een ontmoeting met personeelsleden die de afgelopen maanden te maken kregen met de coronacrisis. Het museum moest daardoor noodgedwongen enkele maanden dicht. Sinds 8 juli is de National Gallery weer open en moeten bezoekers zich strikt aan de richtlijnen houden.

Camilla ging de afgelopen tijd al weer vaker op pad. Zo was ze vorige week met haar man in Cornwall, toen nog zonder mondkapje.