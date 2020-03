Burgemeester Westland waardeert steun Máxima voor sierteelt

De gemeente Westland is dankbaar dat koningin Máxima vrijdag op werkbezoek kwam. Vooral haar steun aan de door de coronacrisis zwaar getroffen sierteeltsector wordt gewaardeerd, zo laat burgemeester Bouke Arends weten op Twitter.

Arends schrijft dat hij het "heel mooi" vindt dat Máxima is langsgegaan bij kwekerij Zuidbaak in Honselersdijk. Daarmee laat de koningin zien dat ze "niet alleen de gemeenschap in Westland maar bovenal de zwaar getroffen sierteeltsector een hart onder de riem steekt."

Máxima kreeg vrijdag een rondleiding door de kwekerij. De koningin hield uiteraard netjes afstand en was de groet die ze tijdens het staatsbezoek aan Indonesië veelvuldig gebruikte nog niet verleerd. Met gevouwen handen groette ze de aanwezige medewerkers.

Tijdens haar toer zag de vorstin met eigen ogen het effect van de coronacrisis op de sierteelt. Normaal gesproken is deze periode, vanwege Pasen en Moederdag, de drukste van het jaar maar de wereldwijde vraag naar Nederlandse bloemen en planten is bijna stilgevallen. Na afloop sprak Máxima met een aantal bloemen- en perkplantenkwekers en brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland over de gevolgen van de corona-uitbraak voor de Nederlandse tuinders, hun werknemers en hun omgeving en over mogelijke maatregelen voor de middellange en lange termijn.