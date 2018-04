Britse royals in Australië

De Britse kroonprins Charles en zijn vrouw Camilla gingen vorige week op bezoek in een deel van het uitgestrekte rijk waarvan zijn moeder Elizabeth staatshoofd is: Australië. Na hun aankomst woensdag openden ze de 21e editie van de Gemenebestspelen. De organisatie van het sportevenement voelde zich vervolgens gedrongen het op te nemen voor Camilla: de hertogin van Cornwall leek ongeïnteresseerd, maar ze was alleen maar erg moe door de jetlag.

Charles gaf een interview aan een Australische krant. Daarin stelde hij met trots dat hij jaren doet met zijn kleding en schoeisel: hij draagt nog een paar schoenen uit 1971, terwijl een jasje dat hij in 1969 aanschafte nog steeds in zijn kast hangt. „Eén keer in de 25 jaar ben ik volgens de laatste mode gekleed”, grapte Charles, die hamerde op het belang van hergebruik.

Een Australisch radiostation vroeg of het waar is dat Charles zijn persoonlijke wc-bril meeneemt op zijn overzeese reizen. „Mijn eigen wat?” reageerde de prins, waarna hij aangaf dat de verslaggever niet alles moet geloven.

Donderdag bezochten Charles en Camilla het sportersdorp, dat 6600 atleten herbergt. Daarna gingen ze naar kustplaats Broadbeach, waar de Britse troonsopvolger een plaquette onthulde op de Commonwealth Walkway, een voetpad van 10 kilometer lang.

Op het strand maakten de royals kennis met studenten die met behulp van surfplanken zorg dragen voor het zeeleven. Ook kregen ze een demonstratie van de reddingsbrigade. Camilla had tijdens een strandwandeling haar schoenen uitgetrokken en dipte een teen in het zeewater, maar werd teruggefloten door haar echtgenoot: „Niet erin gaan, schat.” ’s Avonds woonde het stel nog enkele sportwedstrijden bij en reikte het medailles uit.

Slokje kava

Vrijdag vloog Camilla terug naar huis. Charles bezocht het Great Barrier Reef. Het grootste koraalrif ter wereld heeft last van verbleking, waarschijnlijk door klimaatverandering en een stijgende zeewatertemperatuur.

Zaterdag is de Britse troonopvolger door de bevolking van het eiland Vanuatu in de Stille Oceaan uitgeroepen tot ereburger. Tijdens een kleurrijke ceremonie kreeg de prins van Wales van het stamhoofd een bloemenkrans en rokje van stro omgehangen, waarna hij de titel in ontvangst mocht nemen.

Volgens de traditie van de Malvatumauristam nam Charles deel aan een aantal rituelen. Zo nam hij een slok van een kopje Royal Kava. Die werd voor het laatst gedronken toen zijn vader Philip, de hertog van Edinburgh, het eiland in 1974 bezocht.

Zondag bezocht Charles een kerkdienst, onthulde hij een nieuw vliegtuig en moedigde hij basketbalsters uit Nieuw-Zeeland vanaf de tribune aan tijdens hun wedstrijd tegen India. ’s Avonds vloog de 69-jarige prins naar het noorden van Australië, waar hij de laatste twee dagen van zijn bezoek doorbrengt.

Harry en Meghan

Australië wordt ook de bestemming van de eerste officiële buitenlandse reis die Charles’ zoon Harry samen met zijn vrouw Meghan aflegt. In oktober bezoeken ze de door Harry georganiseerde Invictus Games. De vierde editie van het sportevenement voor (oud-)militairen die tijdens hun werk invalide zijn geraakt, heeft dit jaar plaats in de Australische stad Sydney.

De vorige editie van de Invictus Games –in september vorig jaar– was voor Harry en Meghan een bijzondere. Ze verschenen toen voor het eerst samen in het openbaar. Dat gebeurde in het Canadese Toronto. De twee hadden toen bijna een jaar een relatie. Afgelopen november kondigde het paar hun verloving aan. Op 19 mei trouwen Harry en Meghan in Windsor.