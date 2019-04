Britse prins Harry wil ban op game Fortnite

De Britse prins Harry heeft gepleit voor een verbod op de populaire game Fortnite. De jongste zoon van kroonprins Charles deed zijn uitspraken volgens Britse media tijdens een bezoek aan een YMCA in West-Londen. De bijeenkomst ging over de effecten van sociale media en gewelddadige videospellen.

In de game Fortnite moet de speler zien te overleven door andere spelers en monsters neer te schieten. Degene die het langste blijft leven, is de winnaar.

Harry stelde dat het spel „ontwikkeld is om verslaafd te raken, om je zo lang mogelijk achter de computer te houden”. De Britse prins vindt de game ook „onverantwoordelijk” en stelde niet goed te snappen waarom mensen het spel überhaupt spelen. „Wat is het voordeel van het hebben van de game in uw huishouden?", vroeg hij de aanwezigen.

De Duke van Sussex stelde te snappen dat sommige ouders niet goed weten wat ze met hun kinderen aanmoeten als zij vaak Fortnite spelen. „Je zit toch te wachten tot het een keer fout gaat”, aldus Harry. Hij stelde dat het belangrijk is de gevaren van games te blijven benoemen. „We moeten het niet normaal gaan vinden dat kinderen toegang hebben tot dit soort spellen.”