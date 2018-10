Britse hof geeft nieuwe foto's Eugenie en Jack vrij

Het Britse hof heeft dinsdag een serie nieuwe foto's gepubliceerd van prinses Eugenie en haar verloofde Jack Brooksbank naar aanleiding van hun trouwdag vrijdag.

Het gaat om twee oude portretten waarop Eugenie en Jack als kleine kinderen staan. Ook zijn er twee recentere beelden vrijgegeven. Een foto laat Eugenie en Jack zien in de natuur bij het Schotse Balmoral Castle, ten tijde van zijn dertigste verjaardag twee jaar geleden. De tweede foto is gemaakt in het Zwitserse Verbier tijdens de laatste jaarwisseling. Dat was enkele weken voordat bekend werd dat de prinses en Jack zich hadden verloofd.

Verbier was ook de plaats waar Eugenie, de jongste dochter van prins Andrew, en Jack elkaar voor het eerst ontmoetten. De twee geven elkaar vrijdag in Windsor het jawoord.