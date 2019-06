Brexit brengt koningspaar in Ierland

De brexit vormde niet alleen voor Groot-Brittannië vorig jaar, maar ook nu voor Ierland een belangrijke reden om koning Willem-Alexander en koningin Máxima uit te nodigen voor een staatsbezoek.

Drie weken geleden nog was het Zweedse koningspaar te gast bij president Michael D. Higgins. Woensdagochtend ontving hij hun Nederlandse collega’s. Ook voor een staatsbezoek.

Ierland doet zijn uiterste best om samenwerking met andere landen te versterken. Dat moet wel, wil het de pijn verminderen als Groot-Brittannië –inclusief Noord-Ierland– de Europese Unie verlaat. De brexit dreigt het vrije reizen en handelen op het eiland in te perken. Met een vertrek van het Verenigd Koninkrijk verliest Ierland bovendien zijn belangrijkste handelspartner binnen de EU.

Het land probeert nu nieuwe markten aan te boren. De Ieren zien Nederland als een belangrijke handelsbrug naar de rest van Europa. Niet voor niets reizen er in het kielzog van het koningspaar ondernemers mee: bedrijven die zich richten op havenontwikkeling en maritieme infrastructuur.

Willem-Alexander is na zijn moeder het tweede Nederlandse staatshoofd dat een staatsbezoek aan Ierland brengt. Het land waarover zijn voorvader stadhouder-koning Willem III vanaf 1688 koning was, nadat diens rooms-katholieke schoonvader Jacobus II van de troon was gestoten. Willem versloeg de afgezette vorst in de zomer van 1690 bij de slag aan de Boyne. Nooit meer zou er een rooms-katholieke monarch op de troon komen in Engeland, Schotland en Ierland.

Veel aandacht voor deze historische gebeurtenissen is er tijdens het driedaagse bezoek niet. De enige plek waar Nederland en Ierland tegenwoordig nog met elkaar strijden, is het voetbalveld, zei Willem-Alexander tegen de Ierse pers. Of het moet zijn in Cork, de havenstad die het koningspaar vrijdag aandoet. Daar eindigt het programma bij een fort dat ooit dienst deed om Cork te verdedigen tegen een inval van Willem III. Die poging strandde, want via een geheime landing werd het fort vanaf het land veroverd.

Vol programma

Woensdag en donderdag werken Willem-Alexander en Máxima een vol programma af in de Ierse hoofdstad Dublin. Het paar heeft aandacht voor start-ups in de it-sector, bijzondere boekencollecties van de universiteitsbibliotheek in Trinity College en duurzaamheid in de landbouw.

Dat de koning en koningin niet in de buurt van de Noord-Ierse grens komen, heeft geen politieke reden, stelde ambassadeur Adriaan Palm dinsdagavond. Een trip naar het noorden paste volgens hem niet in het schema qua tijd en logistiek. De problemen rond de Noord-Ierse grens komen wel aan bod, beloofde de ambassadeur, die eind januari door de koning werd beëdigd.