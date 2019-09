'Boris Johnson is koningin excuses verschuldigd'

Voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk John Major vindt dat Boris Johnson zijn excuses moet aanbieden aan koningin Elizabeth. Dat zegt hij in een reactie op een uitspraak van het Britse Hooggerechtshof van dinsdag. Die oordeelde dat de koningin is misleid door Johnson toen hij haar om een ongebruikelijk lange schorsing van het parlement vroeg. De schorsing werd door de rechters onwettig verklaard.

Major was in augustus naar de rechter gestapt om de schorsing te voorkomen. Dat was destijds tevergeefs. "Het parlement moet nu onmiddellijk worden teruggeroepen om zijn werkzaamheden te hervatten", zegt de voormalig premier, die diende van 1990 tot 1997, tegen Britse media. Volgens Major is Johnson de parlementsleden en de koningin excuses verschuldigd. "Geen enkele premier mag de koningin of het parlement op deze manier behandelen."

Johnson heeft dinsdagavond vanuit New York met koningin Elizabeth gebeld, bevestigt een woordvoerder van Downing Street. Of hij zijn excuses heeft aangeboden is niet bekend. "We vertellen nooit waar de premier en de koningin over praten."

De Queen is momenteel op haar landgoed Balmoral in Schotland. Johnson is in New York bij de Verenigde Naties.