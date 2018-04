Boekrecensie: Máxima 5 jaar koningin in Nederland

Een terugblik op de jaren waarin Máxima’s de titel van koningin draagt, dat moet het boek ”Máxima, 5 jaar koningin in Nederland” zijn. Yvonne Hoebe, royaltyjournalist bij De Telegraaf, beschrijft Máxima daarin eerder als een ‘vriendin’ dan als koningin.

Ze lijkt precies te weten wat de vorstin bezighoudt, hoe zij zich voelt en wat er zich achter de paleisdeuren afspeelt. Zo weet ze te vertellen dat de koningin op Eikenhorst de touwtjes altijd strak in handen houdt. Dat ze na het overlijden van Jorge Zorreguieta flink ruzie kreeg met de drie dochters uit het eerste huwelijk van haar vader. Dat ze in de beginjaren van haar relatie met Willem-Alexander nog weleens jaloers kon zijn, maar dat dit de laatste jaren meevalt. Dat ze woedend is als haar echtgenoot een bezoekje heeft gebracht aan zijn ex-vriendin en dat Willem-Alexander die dag geen goed meer kan doen.

Ook Máxima’s drie dochters komen niet onder de ‘aldoorziende’ blik van de auteur uit. Amalia en Alexia kunnen heel koppig en driftig zijn en hebben de neiging hun zin door te drijven. De jongste heeft „gemengde gevoelens” bij de inhuldiging. De oudste neemt in „alles” het voortouw.

Zo klinkt de roddelbladtoon in het hele boek door. Hoewel het misschien logisch is dat het koningspaar „enorm nerveus” is als ze op 30 april 2013 naar de Nieuwe Kerk lopen en het best zou kunnen dat Máxima „zich vereerd en verlegen voelt” met een complimentje van de Amerikaans president Obama, is het nergens op gebaseerd. En moet je als lezer eigenlijk wel willen weten welk dieet Máxima zou volgen en dat ze bij een bezoekje aan de Bijenkorf haar klantenkaart zou zijn vergeten?

Grote vraag is of de koningin die de auteur denkt te kennen wel bestaat. Wie koningin Máxima beter wil leren kennen, kan in ieder geval beter niet naar haar boek grijpen.

Máxima 5 jaar koningin in Nederland, Yvonne Hoebe; uitg. Royalty Karakter, Uithoorn, 2018; ISBN 9789045212883; 160 blz.; € 14,99.