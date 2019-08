Bezoeker komt voor niets naar Paleis Noordeinde

Bloemen en een mededeling over het afgelasten van de zomeropenstelling waren zaterdag bij Paleis Noordeinde de enige uiterlijke kenmerken van het overlijden van prinses Christina, een dag eerder.

Veel mensen bleven even staan om de boodschap die aan het hek van het Haagse paleis was bevestigd te lezen en foto’s te maken van de bloemen. Volgens de ijscoman voor het paleis stonden er geregeld ook teleurgestelde kaarthouders voor het gesloten hek, inclusief een buitenlandse familie die de vakantie zo had gepland dat zaterdag zowel de stallen als het paleis bezocht konden worden.

Vanwege het overlijden van de prinses en de voorbereidingen op het afscheid was de zomeropenstelling afgelast, maar dat kregen sommigen pas mee toen ze voor de deur stonden. Aan kaarthouders was vrijdag een e-mail verstuurd, maar niet iedereen had ernaar gekeken.

Bij de zijingang van de eveneens gesloten Koninklijke Stallen is het hek afgeschermd om inkijk van nieuwsgierigen te verhinderen. Van daaruit is er namelijk ook zicht op de Koepel van Fagel, waar deze week afscheid wordt genomen van de prinses die boven de Stallen een appartement had.

Paleistuinen

De paleistuin is eveneens gesloten, tot verdriet van buurtbewoners die er graag wandelen of spelen. De tuin biedt echter nog beter zicht op de Koepel, die vroeger onderdeel vormde van de omvangrijke woning van de regentenfamilie Fagel, ooit buren van de koninklijke familie. In 1855 kwam de Koepel, een op het oog eenvoudig gebouw dat van binnen echter rijkelijk is gedecoreerd, in het bezit van de Oranjes.

Bij de ingang van de paleistuin zijn bloemen neergelegd. De boodschappen op de begeleidende kaartjes zijn gericht aan Christina’s kinderen en de rest van de koninklijke familie. Een enkeling heeft ook een boeket bloemen bevestigd aan het hek voor het paleis, aan het Noordeinde.

De gemeente Baarn heeft wegens het overlijden van prinses Christina condoleanceregisters geopend in het gemeentehuis en de Stulpkerk in Lage Vuursche, nabij kasteel Drakensteyn. De gemeente zal de registers overdragen aan de koninklijke familie. De familie heeft zelf een condoleanceregister geopend op gedenken.nl, dat massaal wordt ondertekend.

Ruim een miljoen mensen hebben vrijdagavond gekeken naar het portret van prinses Christina, dat op NPO 1 werd uitgezonden na het NOS Journaal van 20 uur. Tijdens de uitzending ging het scherm door een technisch euvel een aantal malen op zwart, wat op sociale media tot boze en teleurgestelde reacties leidde. Het werd „respectloos” gevonden. Het mankement werd hersteld, zodat de ruim 400.000 kijkers naar de tweede uitzending, na middernacht, een probleemloze versie te zien kregen.

Prinses Christina wordt donderdag in besloten kring gecremeerd.

