Besluit koning Albert kan grote gevolgen hebben

Het besluit van koning Albert II om toe te geven dat Delphine Boël zijn dochter is, kan grote gevolgen hebben. Als kind van de voormalig vorst van België kan zij aanspraak maken op een deel van zijn erfenis. Mogelijk kan ze ook de titel prinses claimen, meldt de krant De Standaard.

Boël heeft echter altijd gezegd dat het haar niet om geld of titels te doen is. "Delphine wil erkend worden vanwege haar identiteit, en omwille van de identiteit van haar kinderen", zei een van haar advocaten eerder tegen dagblad Het Nieuwsblad. "Ze is niet op zoek naar een plaatsje op de staatsieportretten." De 51-jarige kunstenares voerde jarenlang strijd om erkend te worden door Albert. De vader van de huidige Belgische koning Filip gaf maandagavond via zijn advocaat toe dat hij Boëls vader is nadat hij de resultaten van DNA-onderzoek onder ogen kreeg.

Boël is de dochter van barones Sybille de Selys Longchamps, met wie Albert jarenlang een affaire had. De kunstenares beschikt over onder meer brieven van Albert aan Sybille waarin hij het jaren geleden al over 'onze dochter' en 'onze Delphine' had. Ook zijn er foto's waarop de band duidelijk blijkt. Het bestaan van de buitenechtelijke dochter werd in 1999 aan het licht in een biografie over koningin Paola, Alberts vrouw. In het boek stond onder meer dat Albert op het punt had gestaan om te scheiden van Paola om zich bij Sybille en Delphine te voegen.

Lange procedure

Desondanks benadrukte Albert maandag nogmaals dat hij op geen enkele manier betrokken is geweest bij Boëls opvoeding. "De beslissing van Delphine Boël om na meer dan veertig jaar de juridische en sociaal-emotionele band met haar vader te doorbreken, was het begin van een lange, pijnlijke procedure die juridisch contradictorisch bleek te zijn", stelde Alberts advocaat. "Deze procedure respecteerde de privacy van de partijen niet. Uit respect voor de gerechtelijke instellingen wil de koning niet tussenkomen in debatten buiten de rechtszalen, daarom heeft hij besloten om op deze manier zijn positie in deze kwestie uit te leggen."

De kunstenares liet vorig jaar al weten niet op zoek te zijn naar een nieuwe vader. "De wonden zijn te diep. Ik wil gewoon een duidelijk wettelijk kader om mijn leven en dat van mijn gezin te beschermen."