Bescheiden benjamin viert 55e verjaardag

Het liefst gaat hij door het leven als ”Mr Edward Windsor”. Maar een meneer die tiende is in de lijn van troonopvolging, kan niet gewoon zijn. Al probeert de Britse prins Edward dat wel. De jongste zoon van koningin Elizabeth hoopt zondag zijn 55e verjaardag te vieren.

Dat hij in de Britse pers niet de meest besproken prins is, komt ongetwijfeld mede door het feit dat hij als enige van de vier kinderen uit het gezin van koningin Elizabeth niet is gescheiden. Wel was het vrij revolutionair dat hij voor zijn jawoord aan Sophie Rhys-Jones op 19 juni 1999 al vijf jaar met haar samenwoonde op Buckingham Palace.

Hun bruiloft was bescheiden, met zo’n 600 gasten, en alleen een korte rijtoer na de kerkdienst. De ceremonie vond plaats in St George’s Chapel in Windsor Castle, de locatie die neef prins Harry en nicht prinses Eugenie vorig jaar ook kozen voor hun huwelijkssluiting.

Op het moment dat Edward en burgermeisje Sophie elkaar levenslang trouw beloofden, waren de huwelijken van broer Charles, zus Anne en broer Andrew al op de klippen gelopen. De media vergeleken Sophie veelvuldig met de twee jaar daarvoor overleden Diana – een doorn in het oog van de prins. Hij wilde dan ook geen prinsessentitel voor zijn aanstaande. Moeder Elizabeth besloot dat het stel door het leven mocht gaan als graaf en gravin van Wessex.

Buiten de schijnwerpers

Met het koninklijke keurslijf had Edward altijd al weinig op. Na zijn geschiedenisstudie aan de universiteit van Cambridge meldde hij zich bij het korps mariniers. De loodzware training bleek niet aan hem besteed: na vier maanden haakte de prins af – tot grote teleurstelling van zijn vader. Met zijn vertrek doorbrak Edward de traditie dat leden van het koninklijk huis in het leger dienen. Hij begon een loopbaan in de theater- en televisiewereld.

Samen met Sophie koos hij aanvankelijk voor een gewoon leven. De graaf verdiende de kost als tv-producent, de gravin bleef eigenares van een pr-bureau. In 2002 besloten beiden hun carrière op te geven om fulltime koninklijke taken uit te voeren.

Hoewel Edward het liefst buiten de schijnwerpers blijft, kun je niet zeggen dat hij zijn gezicht weinig laat zien. De jongste zoon van de koningin had afgelopen jaar 463 officiële verplichtingen in zijn agenda staan. Weliswaar minder dan zus Anne, die met 518 optredens het familierecord in handen houdt, maar heel wat meer dan broer Andrew (394). Regelmatig treedt Edward op in plaats van zijn moeder of zijn vijftien jaar oudere broer Charles. Zo ging hij vorig jaar een dag met koning Willem-Alexander en koningin Máxima op stap toen zij op staatsbezoek waren in Groot-Brittannië.

Geen prins maar burggraaf

Edward en Sophie kregen twee kinderen. Dochter Louise Alice Elizabeth Mary (15) gaat door het leven als lady Louise Windsor. Hoewel de kleindochter van de koningin recht heeft op de titel Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Louise van Wessex, maakte Elizabeth op verzoek van haar ouders een uitzondering. Ook Louises broertje James Alexander Philip Theo (11) zou zich volgens de officiële regels prins mogen noemen, maar draagt de titel burggraaf Severn. Met een grootmoeder als staatshoofd ben je tenslotte niet helemaal gewoon.