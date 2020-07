Bernhard en Annette 20 jaar getrouwd

Prins Bernhard en prinses Annette waren vorige week 20 jaar getrouwd. Ze leiden een redelijk anoniem leven, maar zijn een constante factor in de familie Van Oranje.

Annette (48) is geen prinses die veel in de schijnwerpers staat, Bernhard (50) daarentegen kreeg de afgelopen jaren nogal eens de wind van voren in de media en werd bestempeld als de ”woningkoning” en de ”pandjesprins”. Niet zonder reden, want de tweede zoon van prof. mr. Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet bezit in Amsterdam meer dan 300 panden en elders nog eens meer dan 200. De prins werd een aantal jaren geleden dan ook door de jongerenafdeling van een politieke partij in de hoofdstad genomineerd voor de bedenkelijke titel ”huisjesmelker van het jaar”. Ook al zou Bernhard niet direct betrokken zijn bij de verhuur van de panden, het werpt toch een smet op de zakenprins.

De prins zelf laat zich niet over de kwestie uit. Hij houdt zich onder andere bezig met zijn bedrijven en is de drijvende kracht achter de herinvoering van het autoracen op Circuit Zandvoort.

Woonboot

Bernhard en Annette leiden een relatief anoniem leven in Amsterdam-Zuid. Tijdens Koningsdagen zijn ze vrijwel altijd present. De twee hebben een goede band met hun familieleden en nemen met zichtbaar genoegen deel aan festiviteiten in de Oranjefamilie.

Hun huwelijk duurt inmiddels twintig jaar en wekt de indruk solide te zijn. Ruim twintig jaar geleden maakte Nederland kennis met burgermeisje Annette Sekrève. De aankondiging van de verloving van Bernhard en Annette was begin 2000 geen bijzondere verrassing. Het stel woonde al enkele jaren samen op een woonboot in Amsterdam.

Ze ontmoetten elkaar in Groningen, waar Bernhard economie studeerde en Annette psychologie. Op 6 juli gaven ze elkaar het ja-woord in Paushuize in Utrecht. De kerkelijke bevestiging vond twee dagen later plaats in de Domkerk.

Schaatsen

Bernhard en Annette zijn ouders van drie kinderen. Oudste dochter Isabella werd in mei achttien jaar en Samuel vierde in dezelfde maand zijn zestiende verjaardag. Benjamin is de jongste, hij is twaalf. Ze dragen alle drie de familienaam Van Vollenhoven en hebben geen adellijke titel.

Toen prins Bernhards neef Willem-Alexander koning werd op 30 april 2013, werd Bernhard uitgesloten van troonsopvolging, omdat deze beperkt is tot drie graden van bloedverwantschap.

Dat het leven voor een prins en prinses niet per definitie rozengeur en maneschijn is, werd bitter duidelijk toen Bernhard in 2013 werd getroffen door lymfeklierkanker. De prins herstelde en richtte het fonds Lymph&Co op, dat geld inzamelt voor onderzoek naar lymfeklierkanker. Hiervoor wordt sinds 2015 jaarlijks een sportevenement georganiseerd dat De Hollandse 100 heet. Het bestaat uit 10 kilometer schaatsen, gevolgd door 90 kilometer wielrennen. Zowel Bernhard als Annette doet mee aan het evenement.

Over prinses Annettes werkzaamheden is weinig bekend. Duidelijk is dat ze van 2002 tot en met 2011 in deeltijd werkte als begeleidster in de gehandicaptenzorg bij de stichting AGO/Cordaan te Amsterdam. Ze is momenteel lid van het comité van aanbeveling van de Stichting Art as Well/Een hele Kunst en van de Stichting de Belevenis. Daarnaast is Annette lid van de raad van advies van Stichting Papageno, die zich richt op de ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme.