Bernhard 50 jaar: Oranjeprins met ondernemersbloed

Om hem niet te verwarren met zijn opa werd er lange tijd standaard ”junior” achter de naam van prins Bernhard geplakt. Deze junior viert woensdag zijn vijftigste verjaardag. Portret van een ondernemende prins, die sinds de diagnose kanker bewuster in het leven staat.

Pandjesprins, wordt de man met de grote bril ook wel genoemd. Bernhard werd in 2017 genomineerd voor de weinig eervolle titel ”huisjesmelker van het jaar”. En een landelijke krant framede een belastingplan voor vastgoedondernemers meteen als ”Prins Bernhardtaks”. Duidelijk is dat de ondernemersactiviteiten van de tweede zoon van prinses Margriet, die ook een IT-bedrijf heeft, niet onbetwist zijn.

Samen met zijn zakenpartners koopt hij woningen op –vooral in de hoofdstad– om ze vervolgens te verhuren. Het Amsterdamse stadsbestuur baalt van dit soort beleggers. Ze zouden de toch al hoge huizenprijzen alleen maar opdrijven. De prins verdedigde zich met het argument dat zijn bedrijf vooral verouderde winkelcentra en kantoorpanden koopt die regelmatig worden omgebouwd tot woningen. Hij zou de krapte op de Amsterdamse woningmarkt dus juist tegengaan.

De neef van koning Willem-Alexander behoort volgens sommigen tot de grootste vastgoed- bezitters van Amsterdam. Hoeveel panden de prins precies in handen heeft? In 2017 telde het Parool 590 Nederlandse adressen: 102 als privépersoon en 488 via zijn bv’s. De krant nam daarbij alle woningen waarvan Bernhard gedeeltelijk eigenaar is als volledig bezit mee. Een rekensommetje van de Volkskrant afgelopen zomer kwam lager uit, op ruim veertig. De prins deelt het eigendom bij driekwart van zijn woningen immers met zakenpartners. Via zijn bv’s bezit Bernhard 15,6 huizen: hij is immers voor 23,3 procent aandeelhouder. Ook het Mediapark in Hilversum en het circuit van Zandvoort staan op naam van Bernhard of zijn bedrijf.

Ondernemersbloed

Bernhard Lucas Emmanuel, geboren op eerste kerstdag 1969, woont de eerste zeventien jaar van zijn leven in Apeldoorn. Hij studeert economie in Washington en Groningen. Behalve blauw bloed stroomt ook al jong het ondernemersbloed door zijn aderen. In een studentenhuis aan de Westersingel zet hij samen met twee Groningse medestudenten een koeriersbedrijf op dat goedkoop pakketjes bezorgt. Ze laten studenten gratis het hele land doorreizen met de ov-jaarkaart die dan net is ingevoerd.

Hun bedrijf, Ritzen Koeriers, vernoemen de drie naar de toenmalige minister van Onderwijs. Marc Niederer, Paul Mol en Bernardt Jacobs laten zich erover interviewen door de Universiteitskrant. En ja, Bernardt Jacobs blijkt niet veel later de zoon van prinses Margriet te zijn. Ondanks het ziekenfondsbrilletje dat hij had opgezet en het kapsel vol gel waarmee zijn ware aard verborgen moest blijven.

Bernhard en zijn ondernemende kameraden zetten door. Halverwege de jaren negentig staat internet nog in de kinderschoenen, maar zij zien al de potentie ervan. „Dat internet gaat nog groot worden”, zo verklaart de prins na een stage bij Philips in Singapore. „We gaan naar een tijd dat iedere huisvrouw die weet hoe een afstandsbediening werkt, via een computer haar boodschappen bestelt.” In 1996 zetten de vrienden het eerste onlinewarenhuis op hun naam: shop.nl.

Zijn lidmaatschap van het Koninklijk Huis maakt het niet per se gemakkelijker in de zakenwereld, ontdekt Bernhard. „Het is vervelend dat sommige mensen denken dat ik mijn succes dank aan mijn achtergrond. Soms doen mensen om die reden geen zaken met ons. Die denken dat het mij is komen aanwaaien”, zegt hij in een interview. Uiteindelijk telt er meer dan de naam van Nederlands bekendste familie. „Mensen gaan met je in zee omdat ze ervan overtuigd zijn dat je kunt waarmaken wat je belooft. Contacten komen makkelijker tot stand dankzij mijn naam, maar de echte deals baseer je op concrete verwachtingen.”

Kanker

In zijn studietijd ontmoet Bernhard een leuke psychologe: Annette Sekrève. In de zomer van 2000 trouwen de twee. Net als broer Maurits vraagt hij voor zijn huwelijk toestemming aan het parlement. Daardoor blijft Bernhard een potentiële troonopvolger, maar dat verandert na de troonswisseling op 30 april 2013. Dan vervalt zijn lidmaatschap van het Koninklijk Huis.

Enkele maanden nadat zijn neef koning wordt, krijgt Bernhard de diagnose lymfklierkanker. De tumoren zitten niet alleen in zijn darmen, maar ook in zijn hartklep. Bewust informeert de prins niet naar zijn overlevingskansen, vertelt hij later in een interview met het AD. „Ik zag het aan het gezicht van de chirurg dat het serieus was en dat het niet goed zat. Ik dacht: ik slaap toch al niet lekker, ik ga niet naar iets vragen wat ik eigenlijk niet wil weten.” Achteraf bleek dat zijn kans op overleven 20 procent was. „Bij de helft van de patiënten slaat de chemo niet aan. Ik ben blij dat ik dat allemaal niet wist.”

Op Koningsdag in De Rijp en Amstelveen in 2014 dwingt hij respect af door met een kaal hoofd mee te lopen met zijn familie. Vlak daarna beklimt de zieke prins met zijn vrouw de Franse berg Alpe d’Huez. Het paar haalt zo duizenden euro’s op voor onderzoek naar kankerbestrijding.

Een jaar later is Bernhard genezen, al moet hij nog altijd naar het ziekenhuis voor controles. „Wie kanker overleeft, heeft het geluk dat de medicijnen aanslaan. Het is geen kwestie van energie of wilskracht”, stelt hij. De prins leeft sinds de ziekteperiode bewuster. „Als ik boos of gestrest ben over onzinnige dingen, besef ik dat ook”, vertelt hij. „Dan weet ik dat dat dom is. Je wordt je nog bewuster van alles, van de tijd die je hebt, van ieder moment dat je met je kinderen hebt. Niks is vanzelfsprekend.”

Zakelijk etentje

Omdat hij iets terug wil doen voor lotgenoten zet de ondernemende prins stichting Lymph&Co op. Daarmee haalt hij geld binnen voor wetenschappelijk onderzoek naar lymfklierkanker. De stichting organiseert jaarlijks het sportevenement De Hollandse 100, waarbij deelnemers geld binnenhalen door 10 kilometer te schaatsen of 90 kilometer te fietsen. Ook Bernhards broers, schoonzussen, moeder, nichten en neven stappen voor het goede doel op de schaats of de fiets.

Een harde werker is hij altijd gebleven. Al zegt de prins op een donateursbijeenkomst in 2016 meer tijd thuis door te brengen, bij zijn vrouw en drie kinderen: Isabella (nu 17), Samuel (15) en Benjamin (11). „Wanneer ik bijvoorbeeld een zakelijk etentje heb, plan ik dat liever om 20.00 uur, dan kan ik daarvoor nog mijn kinderen op bed leggen. Ik besef vaker hoe mooi het leven is. Wanneer ik met mijn kinderen ontbijt of zoals deze week toen mijn dochter vroeg of ik mee ging schaatsen. Daar geniet ik intens van.”

