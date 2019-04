Beatrix ziet nieuwe beelden in tuin Het Loo

Niet iedereen zal de vier nieuwe beelden in de tuin van Het Loo met evenveel enthousiasme en kennis verwelkomen als prinses Beatrix dinsdagmiddag. Maar niet alle bezoekers van de zeventiende-eeuwse barokke tuin van het paleismuseum hebben dezelfde passie voor beeldende kunst als de oud-vorstin. Zij maakte samen met de Pools-Amerikaanse architect Daniel Libeskind, de bedenker en schepper van de beelden, een wandeling door zijn Garden of Earthly Worries.

Libeskind vertelde dat hij de wereldbol en de hemellichaambol in de tuin als uitgangspunt en inspiratiebron had gebruikt voor zijn sculpturen. Die symboliseren de elementen ozon, lachgas (distikstofmonoxide), methaan en koolstofdioxide die als bijproducten van menselijk handelen de aarde en de natuur bedreigen. De kleurrijke beelden weerspiegelen door hun opstelling en het gebruikte materiaal de tuin er omheen.

Dat was toen de prinses met Libeskind de opstelling van de beelden in de tuin opende, wat minder goed te zien omdat het net begon te regenen en de lucht grauw en grijs was. Libeskind had eerder op de dag meer geluk gehad en kon foto's laten zien die de bedoelde symbiose duidelijk maakten.

Het is voor het eerst dat in de eeuwenoude tuin moderne sculpturen zijn opgesteld. Het was een jarenlange wens van Het Loo om zoiets te doen en de werkzaamheden aan het paleis boden nu een nieuwe gelegenheid om dit experiment aan te gaan. De tuin is namelijk wel geopend, terwijl aan de kant van het paleis tot medio 2021 wordt gewerkt aan onder meer een ondergrondse entree, meer tentoonstellingsruimte en groot onderhoud.