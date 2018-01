Beatrix praat over zorgzame samenleving

Prinses Beatrix was maandag in TivoliVredenburg in Utrecht aanwezig op een symposium van het interreligieus netwerk In Vrijheid Verbonden. De prinses sprak en luisterde er mee over het thema ‘Een zorgzame samenleving’.

Hoofdspreker op het symposium was Greenpeace-activiste Faiza Ouhlasen. Zij zat in 2013 gedurende vier maanden in detentie in Rusland en sprak er over het vasthouden aan eigen idealen onder moeilijke omstandigheden.

Het netwerk In Vrijheid Verbonden bestaat uit mensen die vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen samenkomen en de handen ineenslaan om zich gezamenlijk te presenteren en sterk te maken voor de democratie. De eerste bijeenkomst werd ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix in 2005 georganiseerd. De gemeente Utrecht is mede-gastheer.

Op Boomfeestdag, 14 maart, wordt in Utrecht een Koningslinde geplant die Beatrix maandag kreeg aangeboden door In Vrijheid Verbonden.