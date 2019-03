Beatrix en Mabel bij bekroning ingenieur

Prinses Beatrix en prinses Mabel waren maandagavond op Dag van de Ingenieur in Veldhoven aanwezig bij de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs. Deze werd voor de vijfde keer toegekend door het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIVI). De winnaar mag zich daarna ‘Ingenieur van het Jaar’ noemen.

Voor de prijs werden na voorselectie drie ingenieurs voorgedragen: Maja Rudinac, oprichter van Robot Care Systems, Almer van der Stoel, directeur van een trits bedrijven, en Eelco Osse, onder meer directeur-eigenaar van Osse Equipment Manufacturing Group. Zij hebben zich volgens de jury in hun werk onderscheiden op het gebied van expertise, innoverend vermogen, ondernemerschap en maatschappelijke impact.

De winnaar was dit jaar Maja Rudinac, bedenker en ontwikkelaar van zorgrobot Lea. Lea is een intelligente rollator die mensen met bijvoorbeeld parkinson of dementie weer laat lopen. Zo blijven zij mobiel en fit en kunnen zij blijven deelnemen aan de maatschappij.

De ingenieursprijs is sinds 2015 vernoemd naar de overleden prins Friso. Hij was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek en lid van KIVI. Sinds de instelling van de prijs zijn Friso’s moeder prinses Beatrix en weduwe prinses Mabel steeds bij de uitreiking geweest.