Baltische staten krijgen verjaardagsvisite

De Baltische staten Letland, Estland en Litouwen krijgen ruim tien jaar nadat koningin Beatrix er als eerste Nederlandse staatshoofd op bezoek ging, opnieuw staatsbezoek uit Nederland. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan in juni op verjaardagsvisite.

Anders dan Beatrix in 2006 (Letland) en 2008 (Estland, Litouwen) maakt het koningspaar er een Baltische marathon van door de drie landen in vijf dagen tijd te doorkruisen. Beatrix vond dat destijds niet kunnen. Elk land verdiende apart aandacht te krijgen, zo vertelde ze tijdens een van de Baltische staatsbezoeken.

Willem-Alexander, die met het staatsbezoek aan Luxemburg in mei en de voorgenomen trip naar de Oostzeestaten het aantal staatsbezoeken uit zijn regeringstijd op zestien brengt, hoeft echter niet bang te zijn dat in Riga, Tallinn of Vilnius aanstoot wordt genomen aan zijn flitsreis. Integendeel. Ze zijn blij met zijn komst, voor de tweede keer, na een officieel bezoek met Máxima in 2002.

De drie landen trekken bij de viering van hun respectievelijke verjaardagen gezamenlijk op. Zo waren de drie presidenten dinsdag nog gezamenlijk in het Witte Huis voor een ontmoeting met de Amerikaanse president, die Estland en Letland feliciteerde met het eeuwfeest van hun onafhankelijkheid en Litouwen met het herstel daarvan in 1918.

De drie landen onttrokken zich destijds aan het gezag van Rusland, al was de zelfstandigheid pas enkele jaren later echt een feit en duurde die maar tot het begin van de Tweede Wereldoorlog. Pas na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie waren de drie weer baas in eigen huis en niet zo lang daarna werden Estland, Letland en Litouwen lid van de NAVO en de EU.

Willem-Alexander en Máxima zijn dit jaar niet de enige koninklijke bezoekers voor het trio. De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel komen over het jaar verspreid langs en het Noorse kroonprinselijk paar heeft deze maand drie dagen uitgetrokken voor een rondje langs de drie hoofdsteden. Paus Franciscus komt in het najaar, het eerste pauselijke bezoek in een kwart eeuw.