Baard koning lijkt blijvertje; komt er nieuwe munt en postzegel?

Het was geen verlate vakantiebaard waar koning Willem-Alexander zaterdag mee verscheen. Prijkt het bebaarde gezicht van de vorst straks ook op euromunten en postzegels?

Tot grote verrassing had de koning zaterdag voor het eerst bij een officiële gelegenheid zijn gezichtshaar laten staan. Dat hij zijn scheerapparaat in de vakantie wel vaker laat liggen, was wel bekend. De baard bij het afscheid van zijn tante, prinses Christina, was dan ook allesbehalve opmerkelijk.

De nieuwe look op zijn eerste werkdag was dat wel. En woensdag was de baard er nog steeds. Eerst bij de ontvangst van nieuwe ambassadeurs; daarna op werkbezoek bij een zorgorganisatie in Maastricht. Maar wat betekent het veranderende uiterlijk van de koning voor zijn beeltenis op munten en postzegels?

PostNL gaf op Facebook al een voorproefje van een zegel met nieuwe look. „Wij vinden het u geweldig staan Majesteit! Wie weet komt deze zegel er ooit écht.” Het postbedrijf laat tegenover nu.nl weten niet direct plannen te hebben om de afbeelding van Willem-Alexander te wijzigen. „We gebruiken ontwerpen die redelijk tijdloos zijn. Maar als de koning zijn baard langer houdt, dan kan er een moment komen dat we daarover met het Koninklijk Huis in overleg treden.” In het verleden nam het postbedrijf daarvoor zelf initiatief.

Als het aan het ministerie van Financiën ligt, blijft de rossige haargroei ook op euro’s voorlopig buiten beeld. Wel is er een kans dat de herdenkingsmunt die in 2020 uitkomt vanwege 75 jaar bevrijding een bebaarde koning toont. Deze speciale munt, vooral geslagen voor verzamelaars, moet nog worden ontworpen. De kunstenaar die deze eervolle taak krijgt, mag zelf besluiten hoe hij Willem-Alexander afbeeldt.

Op sociale media reageren mensen over het algemeen positief op de metamorfose van de koning. Zeker op de in 2013 in het leven geroepen Facebookpagina ”Zonder baard geen koning” gaat de vlag uit. „Het duurt zes jaar... maar dan heb je ook wat!” schrijft iemand.

Sommige kenners noemen de koning een trendvolger: broer Constantijn, de Noorse kroonprins en Spaanse koning waren hem voor. Anderen verwijzen naar grootvader Bernhard, de koningen Willem I, II en III en ook Willem van Oranje: zij staan in het nationale geheugen mét baard.