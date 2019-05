Artistieke prins Carl Philip 40 jaar

Feest in Villa Solbacken in Stockholm. De Zweedse prins Carl Philip is deze maandag veertig jaar geworden. Behalve echtgenoot en vader is de prins een succesvol designer.

Met zijn huwelijk met prinses Sofia en de komst van zijn twee zoontjes, Alexander en Gabriel, lijkt prins Carl Philip het imago van vrijbuiter en partyprins enigszins van zich te hebben afgeschud. De zoon van koning Carl Gustaf en koningin Silvia was in het verleden een graag geziene gast op feestjes en bouwde een indrukwekkende reputatie op in het nachtleven van Stockholm, maar lijkt tegenwoordig met name een toegewijde echtgenoot en vader te zijn.

Al schuwt Carl Philip de uitdaging en het opzoeken van grenzen nog steeds niet. De sportieve prins houdt van voetballen, zwemmen, zeilen en skiën, maar toch het meest van autoracen. Hij heeft een brevet waarmee hij wedstrijden mag rijden. Het is een sport waar niet iedereen in zijn familie even blij mee is. „Mijn moeder is een beetje bezorgd”, bekende de prins ooit. Ook prinses Sofia lijkt de lievelingssport van haar echtgenoot niet altijd te kunnen waarderen.

Theedoeken

Behalve bij zijn sportieve uitspattingen is prins Carl Philip uiteraard ook zichtbaar als zoon van het Zweedse koningspaar. Minder bekend is dat hij naast zijn prinselijke activiteiten een baan heeft. Samen met Oscar Kylberg, een vriend van de grafische school, runt Carl Philip de succesvolle designstudio Bernadotte & Kylberg. De twee ontwerpen industriële en grafische producten: van shoppers, theedoeken en dekbedden tot complete Volvo’s.

Carl Philip en Oscar Kylberg leerden elkaar kennen op de Stockholm Forsberg Skola, waar ze allebei de studierichting productdesign volgden. Sindsdien zijn ze vrienden. Vanaf 2012 vormen ze een zakelijk ontwerpduo. „We begrijpen elkaar zonder woorden”, stelt Carl Philip. „We zien iets en denken hetzelfde, bijna als tweelingen.”

Zweden en de zee

De vrienden ontwerpen serviezen, sieraden en woonaccessoires in glas, keramiek en textiel. Hun studio is succesvol; ze maken collecties voor exclusieve labels en verkopen hun spullen via de betere warenhuizen.

In hun werk is de zee een terugkerend thema. „We zijn allebei aan de kust opgegroeid, en het feit dat de zee er altijd anders uitziet, inspireert ons”, legt Carl Philip uit. „We gebruiken veel inktblauw, zeegroen, crème en zilver en veel van onze ontwerpen veranderen van kleur als het licht er op een andere manier op valt. Zweden en de zee, dat zijn de elementen die altijd weer terugkeren.”

Vorig jaar werd de inzet van de designers beloond met een prijs, de German Design Award 2018. Ze kregen de beloning voor een reeks glazen producten: vazen, kommen en kandelaars in mondgeblazen en gebrandschilderd glas. Als motivatie voor de prijs stelt de jury dat de collectie de „perfecte combinatie van Scandinavisch natuurgericht ontwerp en gedetailleerd vakmanschap is.”

Brillen

Dat Carl Philip en Kylberg van een uitdaging houden, blijkt uit het feit dat het duo sinds kort brillen ontwerpt. De prins en zijn compagnon werkten twee jaar aan een brillencollectie. Ook voor het ontwerp van de negen brilmonturen liet het duo zich inspireren door de Scandinavische natuur.

De Zweedse prins kan zijn werk voor zijn designstudio prima combineren met zijn publieke taken. Samen met prinses Sofia legt Carl Philip met enige regelmaat bezoeken af in het land. Via Instagram houdt het prinselijk paar de Zweden op de hoogte. Ook posten ze af en toe foto’s van hun gezinsleven.

