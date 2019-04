Apeldoorn herdenkt aanslag Koninginnedag

Apeldoorn herdenkt dinsdag de aanslag op Koninginnedag 2009. Tien jaar geleden reed Karst T. met zijn zwarte Suzuki Swift dwars door het publiek, in een poging de bus te rammen waarin vrijwel de voltallige koninklijke familie zat. Door zijn actie kwamen zeven mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Ook T. zelf overleed aan zijn verwondingen.

De koninklijke familie vierde in Apeldoorn de honderdste geboortedag van koningin Juliana. Op Paleis Het Loo zou een defilé worden gehouden. Vlak voor het paleis, bij monument De Naald, probeerde T. zijn aanslag te plegen. Tegenover De Naald staat sinds 2010 ook een monument voor de slachtoffers van de aanslag. Elk jaar op 30 april leggen mensen daar op eigen initiatief bloemen.

Nabestaanden van de slachtoffers en andere betrokkenen komen dinsdag in een besloten bijeenkomst bij elkaar in Apeldoorn. Het is niet bekend of de koninklijke familie daarbij is. Onder anderen prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hebben altijd contact gehouden met sommige slachtoffers.

Apeldoorn wilde in eerste instantie geen openbare bijeenkomst organiseren, maar na veel vragen van het publiek is besloten om de deuren van de Grote Kerk te openen tussen 16.00 en 19.00 uur. Daar is geen officieel programma, maar wel gelegenheid om bloemen te leggen of een kaarsje te branden. In de Grote Kerk staan vitrines met kaarten, brieven en aandenkens die tien jaar geleden na de aanslag bij De Naald werden achtergelaten.