Activisten dringen tuin van Koninklijk Paleis Brussel binnen

Klimaatactivisten zijn maandag de tuin van het Koninklijk Paleis in Brussel binnengedrongen. Het vijftal wilde uit naam van de radicale klimaatorganisatie Extinction Rebellion een brief aan de Belgische koning overhandigen, meldt persbureau Belga. Daarmee wilden ze koning Filip uitnodigen om de klimaatnoodtoestand uit te roepen.

De betogers liepen vanuit het nabijgelegen Warandepark het Paleizenplein over en klommen over de hekken van het Koninklijk Paleis. Daar onthulden ze hun vlaggen en lazen ze een brief aan de koning voor. Kort daarop werden ze door agenten tegengehouden. Die begeleidde het groepje naar buiten en schreef een boete uit.

Extinction Rebellion is van plan om op 12 oktober een nationale actie te houden in de tuin van het Koninklijk Paleis. De organisatie nodigt alle Belgen uit om met een zelf meegebrachte stoel plaats te nemen in de tuin voor een algemene vergadering.