In sommige kerken wordt het homohuwelijk ingezegend, zitten vrouwen in de kerkenraad en wordt de evolutietheorie voor waar aangenomen. Winnen deze opvattingen onder reformatorische jongeren terrein?

Jongerenredactie Puntuit vroeg het aan een vijftal jongeren in een rondetafelgesprek. Eerdere gesprekken over de kerk in 2050 zijn terug te lezen op puntuit.nl.