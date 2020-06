ZZP Nederland dringt aan op overlevingsplan voor zelfstandigen

$lead

In verschillende sectoren dreigen zelfstandigen zonder personeel kopje onder te gaan als gevolg van de coronacrisis. ZZP Nederland vraagt om die reden om een overlevingsplan. Het gaat volgens de organisatie onder meer om problemen die spelen in de cultuursector en in de evenementenbranche, die het zwaarst worden getroffen door de crisis.

Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland, wijst erop dat zelfstandigen in deze sectoren als eerste verplicht moesten stoppen met hun werkzaamheden, maar ook als laatste weer mogen beginnen „als dat al lukt”. Daarbij komen veel van hen niet in aanmerking voor bepaalde steunmaatregelen. Post vindt dat er extra aandacht moet zijn voor deze groep. Hij pleit voor uitbreiding van het steunpakket. Daarbij moet ook geld worden vrijgemaakt voor een regeling voor het niet-gesubsidieerde deel van de cultuursector.

ZZP Nederland roept minister Wouter Koolmees op meer te investeren in loopbaanoriëntatie, omscholing en coaching, zodat ook zelfstandigen worden gestimuleerd „toekomstbestendig” te ondernemen. Tot nu zijn de meeste stimuleringsprogramma’s volgens ZZP Nederland bijna uitsluitend gericht op bedrijven met werknemers.